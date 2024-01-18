ناجي فرج: تدشين منطقة حرة لتداول سبائك الذهب سيحقق انتعاشة للاقتصاد

قال ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب، إن أسعار الذهب شهدت اليوم تراجعا عن يوم أمس، حيث سجل عيار سجل 3440 جنيها ، متابعا: هناك استقرار في سوق الذهب مع توقعات بتراجع الأسعار في البورصات العالمية.



وأضاف ناجي فرج، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “على مسئوليتي” المذاع على قناة “صدى البلد”، أن أوقية الذهب تراجعت بفارق 25 دولار ووصلت إلى 2002 دولار.



وفيما يخص التنقيب العشوائي، أوضح أن القوانين تحتاج إلى تيسير، لمنع التنقيب العشوائي، متابعا: منع التنقيب سيعود بالفائدة على الاقتصاد المصري.



وشدد على ضرورة تدشين منطقة حرة لتداول سبائك الذهب، وإلغاء الرسوم على الذهب الوارد من الخارج، متابعا: تدشين المنطقة سيحقق انتعاشه وقوة للاقتصاد المصري.



ونوه بضرورة إلغاء الرسوم على الذهب الوادر من الخارج، لما سيكون له عائد كبير على الاقتصاد المصري والجنيه