اكتشاف منجم ذهب باحتياطي استراتيجي 290 ألف طن|الحكومة تكشف التفاصيل

قال ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب، إن أسعار الذهب شهدت اليوم تراجعا عن يوم أمس، حيث سجل عيار سجل 3440 جنيها ، متابعا: هناك استقرار في سوق الذهب مع توقعات بتراجع الأسعار في البورصات العالمية.





وأضاف ناجي فرج، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “على مسئوليتي” المذاع على قناة “صدى البلد”، أن أوقية الذهب تراجعت بفارق 25 دولار ووصلت إلى 2002 دولار، متابعا: هناك خبر إيجابي اليوم يتعلق بإعلان وزارة البترول باكتشاف منجم جديد للذهب بمنطقة أبو مروات.



وأوضح أن منجم أبو مروات من المناجم الواعدة، حيث يحتوي على احتياطي استراتيجي يصل إلى290 الف طن، والذي سيكون له مردود إيجابي على الاقتصاد القومي.

وأكمل: انتاج اقتصادي وواعد وسيكون له مردود اقتصادي واضح، متابعا: لدينا العديد من المناطق وتحتاج إلى العمل لكي نكتشفها.

وشدد على أن شركات التنقيب مستمرة في عملها، متابعا: لدينا إقبال من قبل الشركات العالمية على مجال التنقيب في الذهب، فهو مجال قوي وحيوي سيكون بمثابة بوادر خير لمصر.

