السبب في غلاء المعدن الأصفر| تفاصيل القبض على أكبر تاجر ذهب.. شاهد

عرضت قناة العربية مصر تقرير فيديو بعنوان :" يتحكم في أسعار المعدن الأصفر.. تفاصيل القبض على أحد أكبر تجار الذهب في مصر وبحوزته 165 كيلوجرامًا".

وجاء في التقرير أن واحدا من أكبر تجار الذهب في مصر وقع في قبضة أجهزة الأمن، بعد ما داهمت محلاته في منطقة الجمالية، وذلك لـ ارتكابه مخالفات جسيمة.

وأوضحت القناة أن هناك مصادر أكدت أن عملية القبض على تاجر الذهب الكبير جاءت بعد معلومات عن ارتكابه مخالفات، وتتعلق بعملية بيع وشراء الذهب، والتي تؤثر على السوق.

وكشفت القناة أن المتهم في القضية يمتلك محلات لـ الذهب بجميع المحافظات، وأنه أنشأ ما يشبه البورصة لأسعار الذهب، وبناء على السعر الذي يحدده كان يؤثر على أسعار الذهب في باقي الأسواق.

الدولار في السوق السوداء

وأوضحت القناة أن هذا التاجر كان يحدد سعر الذهب، بـ سعر الدولار في السوق السوداء، وأن ما يفعله هذا التاجر جعل أسعار الذهب تصل لـ هذه الأرقام الكبيرة التي تجاوزت الـ3000 جنيه.

وأشارت القناة أن الأجهزة الأمنية وجدت مع هذا التاجر حوالي 165 كيلوجرامًا، ومبالغ كبيرة من العملات الأجنبية.