الذهب عيار 21 يسجل مفاجأة اليوم.. والشعبة توجه نصيحة للمواطنين

يبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، وذلك بسبب تذبذات الأسعار الكبيرة التي شهدها الذهب في الفترة الأخيرة.

وقدمت الإعلامية لميس سلامة، في برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو، عن أسعار الذهب، اليوم الأثنين 15-1-2024.



سعر الذهب اليوم



سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 3715 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 3280 جنيها.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 2832 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 26432 جنيها.

أكد المهندس أسامة الجلاد سكرتير عام شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، أنه لا يوجد غلق لـ عمليات البيع، وأن سوق الذهب يسير بشكل مباشر.

وأضاف سكرتير عام شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، خلال تصريحات تلفزيونية، أن هناك جهازا رقابيا يقوم بعمل دوره الطبيعي، وأنه لا توجد معلومات خاصة بالدور الرقابي الذي يتم على محلات الذهب.

شعبة الذهب توجه رسالة هامة للمواطنين



ولفت إلى أن الشائعات الخاصة بغلق المحلات، أمر غير صحيح، وأنه لا يوجد مثل هذه الأشياء، وأن الشائعات لها تأثير كبير على سوق الذهب، ولذلك على الجميع توخي الحذر، سوق الذهب سوق ضخم، وجميع المحافظات بها أسواق الذهب.

وأشار إلى أن سعر الذهب يتم تحديده من خلال بعض الأشياء منها: السعر العالمي بالدولار، والعرض والطلب، وسعر الصرف، موضحًا أن مصر لا تستورد الذهب منذ فترة، وأن العامل الأساسي في تحديد سعر الذهب يكون في العرض والطلب.