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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحذروا | شعبة الذهب توجه رسالة مهمة للمواطنين

الذهب
الذهب

أكد المهندس أسامة الجلا سكرتير عام شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، أنه لا يوجد غلق لـ عمليات البيع، وأن سوق الذهب يسير بشكل مباشر.

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وأضاف سكرتير عام شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، خلال تصريحات تلفزيونية، أن هناك جهازا رقابيا يقوم بعمل دوره الطبيعي، وأنه لا توجد معلومات خاصة بالدور الرقابي الذي يتم على محلات الذهب.

شعبة الذهب توجه رسالة هامة للمواطنين

 

ولفت إلى أن الشائعات الخاصة بغلق المحلات، أمر غير صحيح، وأنه لا يوجد مثل هذه الأشياء، وأن الشائعات لها تأثير كبير على سوق الذهب، ولذلك على الجميع توخي الحذر، سوق الذهب سوق ضخم، وجميع المحافظات بها أسواق الذهب.

وأشار إلى أن سعر الذهب يتم تحديده من خلال بعض الأشياء منها: السعر العالمي بالدولار، والعرض والطلب، وسعر الصرف، موضحًا أن مصر لا تستورد الذهب منذ فترة، وأن العامل الأساسي في تحديد سعر الذهب يكون في العرض والطلب.

 

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