الذهب يصعد 10 جنيهات في ختام تعاملات اليوم

شهد سعر الذهب في مصر ارتفاعا جديدا بنهاية تعاملات اليوم الأحد داخل محلات الصاغة، ليصعد الجرام الواحد نحو 10 جنيهات جديدة منذ نهاية الأسبوع الماضي.

ووصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا لنحو 3240 جنيها للبيع و3280 جنيها للشراء.

وبلغ سعر عيار 24 الأعلى فئة حوالي 3703 جنيهات للبيع و3749 جنيها للشراء.

وصل سعر الجرام من عيار 18 الأوسط بين الأعيرة المختلفة نحو 2777 جنيها للبيع و 2811 جنيها للشراء.

وبلغ سعر عيار 14 الأدني قيمة نحو 2160 جنيها للبيع و 2187 جنيه للشراء.

وسجل سعر أوقية الذهب حوالي 115.159 جنيها للبيع و 116.6 ألف جنيه للشراء

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 25.92 ألف جنيه للبيع و 26.24 ألف جنيه للشراء

ووصل سعر كيلو الذهب لنحو 3.702 مليون جنيه للبيع و 3.75 مليون جنيه للشراء.

تضارب في سعر الذهب

قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب تعرضت لحالة من الغموض في نشر الأسعار ، مع غلق وكالة الجواهرجية، وسوق الذهب الخام.

وأضاف: وفى ظل التعتيم والتضارب والغموض استطاع تطبيق آي صاغة نشرالأسعار من خلال الاعتماد على الذكاء الاصطناعي، مستخدمين طريقة جديدة في التسعير، من خلال البيانات المتوفرة لدى المنصة، بنسبة خطأ لم تتجاوز 5%.

وأشار إمبابي، إلى أن التوترات الجيوسياسية أسهمت في ارتفاع أسعار الذهب بالبورصة العالمية يوم الجمعة الماضي، عقب توجيه أمريكا وبريطانيا ضربة جوية للحوثيين في اليمن، وكانت أسعار الذهب قد تراجعت عقب صدور بيانات التضخم الأمريكية يوم الخميس الماضي، حيث كشف مكتب إحصاءات العمل الأمريكي ارتفاع مؤشري أسعار المستهلكين الرئيسي والأساسي على أساس سنوي في ديسمبر، ما يعزز من استمرار الفيدرالي الأمريكي في رفع أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.