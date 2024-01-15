ارتفاعات وضبط أكبر تاجر في الصاغة| آخر تطورات سوق الذهب..تفاصيل

قال عمرو المغربي عضو الشعبة العامة لـ الذهب والمجوهرات، إنه ضبط تاجر للذهب الخام في الصاغة، خلال حملات تفتيشية على المحلات، متابعا: لم يتم غلق أي محال.

وأضاف عمرو المغربي، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، أن حملات التفتيش تصادر الذهب عند الشك في الدمغة أو العيار، لإعادة الفحص واسترجاعه في حالة عدم وجود مخالفة، مشددا على أن حملات التفتيش تتم بشكل مستمر.

واسترسل: التاجر الذي تم ضبطه، يعد واحد من أكبر تجار الذهب في الصاغة، وما حدث دليل على أن الكل يخضع للرقابة والتفتيش سواء تاجر كبير أو صغير.

وأوضح أن حركة البيع والشراء مستمرة، متابعا: الأسعار بها تذبذب بين الارتفاع والهبوط، متابعا: عيار 21 سجل أمس 3270 جنيهًا، وسعر الجنيه الذهب سجل 26 ألف جنيه.