أحمد موسى يعلن بشرى بشأن أسعار الذهب والدولار خلال الساعات القادمة

فجر الإعلامي أحمد موسى، مفاجأة من العيار الثقيل عن أسعار الذهب والدولار خلال الساعات القليل المقبلة، مشيرا إلى أنه هناك مضاربة في سوق الذهب والدولار.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى خلال تقديمه برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن : “على المواطنين أن يطمئنوا فالدولة تتابع بشكل جيد ما يحدث في سوق الذهب، و أجهزة الدولة تتابع باستمرار مضاربات الذهب والدولار في الأسواق”.

وتابع ،نه الدولة يقظة ووجهت ضربات قوية سيكون لها تأثير في السوق بشكل كبير، مستدركا أن ما يحدث في سوق الذهب والدولار غير طبيعي، والدولة وجهت ضربات قوية لمتلاعبين في سوق الذهب، ولابد لمعرفة الأساس في تغيير الأسعار، ولابد من ضبط من يعبث في سوق الذهب والدولار.

أجهزة الدولة المصرية ومؤسساتها يقظة وتتابع بشكل مستمر



وأكمل الإعلامي أحمد موسى، قائلا:" لازم الأصل يعود، وأجهزة الدولة المصرية ومؤسساتها يقظة وتتابع بشكل مستمر، وستعود الأسعار كما هي إلى طبيعتها في الفترة المقبلة، وخبراء الذهب حذروا من هذا التلاعب، والدولة تعمل على تصحيح الأوضاع الاقتصادية".



وأضاف الإعلامي أحمد موسي: "في الساعات المقبلة سيكون هناك أخبارًا سعيدة بشأن أسعار الذهب والدولار في السوق، بفضل مجهودات أجهزة الدولة المختلفة".

