أسعار الذهب هتنزل بعد ساعات.. أحمد موسى يكشف مفاجأة عن تحرك للدولة

كشف الإعلامي أحمد موسى، عن أن أجهزة الدولة تتابع كل التلاعب في أسعار الذهب والدولار، مضيفا أن كل ما يحدث في سوق الذهب والدولار غير طبيعي.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الأحد، أن الدولة قدمت جهودا في هذا الملف، متابعا: “غدا سيحدث التأثير على الأسعار، وهتنزل جامد خلال ساعات، وكمان هنشوف كل حاجة على الأرض”.

أسعار الذهب

وأوضح الإعلامي أحمد موسى، أن الدولة وجهت ضربات قوية للمتلاعبين في سوق الذهب، متابعا أن الدولة المصرية لها موقف وإجراء ضد التلاعب بأسعار الذهب، ورفع الأسعار بهذه الطريقة.