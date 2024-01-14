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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عيب عليكم.. رسالة نارية من أحمد موسى لمحمد صلاح بعد أداء المنتخب

أحمد موسى
أحمد موسى

استنكر الإعلامي أحمد موسى، أداء لاعبي منتخب مصر أمام فريق منتخب موزمبيق في المباراة الأولى في بطولة كأس الأمم الإفريقية.

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وقال الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الأحد، إن تشكيل منتخب مصر أمام موزمبيق به أخطاء، مضيفا: واثقون في أداء منتخب مصر وندعمه في المباريات المقبلة.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، أن المنتخب أهدر العديد من الفرص لتحقيق الفوز على موزمبيق، موجها حديثه إلى اللاعب الدولي محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، قائلا: “ما ينفعش يا صلاح ما نخرجش من المباراة بالفوز، وعيب عليكم، وضربة الجزاء لصالح المنتخب جاءت بدعوات المصريين، ومنتخب مصر مرشح للفوز بالبطولة الإفريقية الثامنة”.

تشجيع منتخب مصر

وأشار الإعلامي أحمد موسى، إلى أن 100 مليون مصري ينتظرون الفرحة من لاعبي المنتخب، فالمنتخبات الإفريقية قوية، ويجب تشجيع منتخب مصر في المباريات المقبلة.

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