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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

هدوء حذر في أسعار الذهب اليوم الأربعاء .. وهذه قيمة عيار 21

صدى البلد

شهدت أسعار الذهب هدوءًا على مستوى جميع الأعيرة بمستهل تعاملات اليوم الأربعاء 17-1-2024.

وجاء ذلك عقب تذبذب قوي بالأمس حيث ارتفعت أسعار الذهب في مستهل تعاملات أمس الثلاثاء بنحو 170 جنيهًا ثم تراجعت 70 جنيهًا بختام التعاملات.

 وشهدت أسعار الذهب ارتفاعات متتالية وسريعة خلال اليومين الماضيين، على مستوى جميع الأعيرة.

 


وسجّل سعر الذهب عيار 21 اليوم 3380 جنيهًا للجرام بمستهل التعاملات مقارنة بـ  3280 جنيهًا بمستهل تعاملات أمس الثلاثاء.

 

سعر الذهب عالميًا

وسجّل سعر الذهب عالميا خلال تعاملات اليوم الأربعاء 17-1-2024، نحو 2027 دولارًا مقارنة بـ 2041 دولارًا خلال مستهل تعاملات أمس الثلاثاء.

 

سعر الذهب عيار 18  

سعر جرام الذهب عيار 18 بيع 2,863 شراء 2,897 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21

ووصل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا بيع 3,340 شراء 3,380 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 24

وعن سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل بيعا 3,817 شراء 3,863 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم

 سعر الجنيه الذهب اليوم بيع 26,720 شراء 27,040 جنيهًا.

أسعار الذهب اليوم 

أسعار الذهب عيار 24بيع 3,817 شراء 3,863
أسعار الذهب عيار 22بيع 3,499 شراء 3,541
أسعار الذهب عيار 21بيع 3,340 شراء 3,380
أسعار الذهب عيار 18بيع 2,863 شراء 2,897
أسعار الذهب عيار 14بيع 2,227 شراء 2,253
أسعار الذهب عيار 12بيع 1,909 شراء 1,931
الاونصةبيع 118,713 شراء 120,135
سعر الجنيه الذهب اليومبيع 26,720 شراء 27,040
الكيلوبيع 3,817,143 شراء 3,862,857

توقعات أسعار الذهب 

وشهد سعر الأونصة العالمية تراجعًا ملحوظًا خلال جلسة أمس بسبب قوة الدولار الأمريكي وتراجع التوقعات في الأسواق بإمكانية خفض أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية العالمية في وقت مُبكر من العام.

وبعد فشل سعر الأونصة العالمية في اختراق منطقة 2050 – 2055 دولارًا للأونصة عادت إلى الهبوط متأثرة بقوة الدولار الأمريكي، الأمر الذي قد يدفع السعر إلى التراجع إلى منطقة 2025 – 2030 دولارًا للأونصة.

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