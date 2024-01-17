بعد التوقعات بعدم خفض الفائدة الأمريكية.. مفاجأة في أسعار الذهب عالميا

استقرت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، بعد انخفاض كبير أمس الثلاثاء، بسبب تصريحات أحد مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والتي قللت من احتمالية خفض أسعار الفائدة في مارس القادم.

ولم تتغير أسعار الذهب في المعاملات الفورية وبقي عند 2027.62 دولارًا للأوقية (الأونصة) بعدما انخفض 1.3 % في الجلسة السابقة، وهو أكبر انخفاض في يوم واحد منذ الرابع من ديسمبر الماضي.

تغير أسعار العقود الآجلة

وفي المقابل تغيرت أسعار العقود الآجلة للذهب الأمريكي بشكل طفيف إلى 2030.90 دولارًا.

وفي المعادن الأخرى، تراجعت الفضة والبلاتينيوم والبلاديوم 0.1 % كل على حدا، كما بلغ سعر الفضة في المعاملات الفورية 22.89 دولارًا للأوقية والبلاتينيوم 894.29 دولارًا والبلاديوم 937.52 دولارًا.