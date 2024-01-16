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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مفاجأ في أسعار الذهب عالميا اليوم.. والدولار يرتفع لأعلى مستوى له |تفاصيل

الذهب والدولار
الذهب والدولار

تراجعت أسعار الذهب قليلاً في الأسواق العالمية، اليوم الثلاثاء، مع ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية، فيما يترقب المستثمرون تعليقات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي هذا الأسبوع عن إذا كان هناك المزيد من رفع الفائدة.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 2050.35 دولار للأونصة بحلول الساعة 0201 بتوقيت جرينتش، وارتفعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي 0.1% إلى 2054.10 دولار.

وقفز مؤشر الدولار إلى أعلى مستوى له في 10 أيام مما جعل السبائك أقل جاذبية لحاملي العملات الأخرى، في حين ارتفعت العائدات على سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات لتحوم قرب مستويات 4%.

ويتوقع أن يعلن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في نهاية اجتماعه يومي 30 و31 يناير، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.

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