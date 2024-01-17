رسالة عاجلة للمواطنين.. عضو "شعبة الذهب" يفجر مفاجأة عن الأسعار |فيديو

كشف عمرو المغربي، عضو شعبة الذهب، عن تفاصيل ارتفاع أسعار الذهب خلال الوقت الحالي.

وأكد “المغربي”، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، على قناة "صدى البلد"، أن هناك 3 عوامل تحدد سعر الذهب وهي البورصة العالمية، وسعر صرف الجنيه أمام الدولار، والعرض والطلب.

وأضاف عضو شعبة الذهب، أن المتحكم في البورصة العالمية الأحداث العالمية والاقتصادية من حروب وغيرها، لافتا إلى أنها تشهد حالة من عدم الاستقرار ما بين الارتفاع والهبوط.

وأشار إلى أن السوق المحلي الذي يتحكم في سعر الذهب هو العرض والطلب، والفترة الحالية نشهد تزايد الطلب على الذهب وهو ما أدى لارتفاع سعره.

ونفى عدم توافر الذهب في المحلات، قائلا: “صعب إن حد يروح المحل ميلاقيش ذهب، لكن الذهب موجود، وعندما يكون العرض أقل من الطلب يؤدي لارتفاع السعر”.

وكشف عمرو المغربي، عضو شعبة الذهب، أسعار الذهب، قائلا: سعر عيار 21 سجل 3370 جنيها، وهذا رقم مرتفع مقارنة بالفترة الماضية، لكن هذا يرجع للعرض والطلب في السوق المحلي، مؤكدا أن الذهب هو الملاذ الآمن للحفاظ على قيمة الأموال لذلك يلجأ الجميع لشراء الذهب، لأن الذهب على مر التاريخ لم يسجل أي خسارة.

ووجه رسالة للمواطنين حول شراء الذهب، قائلا: "لو معايا فائض من المال اشتري ذهب حتى لو السعر مرتفع لأن دائما الذهب في زيادة حتى لو حدثت بعض الانخفاضات على مدار العام بيرجع يرتفع لأعلى نقطة وصل لها ويتخطاها".