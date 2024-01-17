عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رسالة عاجلة للمواطنين.. عضو "شعبة الذهب" يفجر مفاجأة عن الأسعار |فيديو

الذهب
الذهب

كشف عمرو المغربي، عضو شعبة الذهب، عن تفاصيل ارتفاع أسعار الذهب خلال الوقت الحالي.

txt

سعر الذهب الآن في مصر

txt

توقيع عقد استغلال خام الذهب والمعادن المصاحبة بمنطقة ابومروات بالصحراء الشرقية

وأكد “المغربي”، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، على قناة "صدى البلد"، أن هناك 3 عوامل تحدد سعر الذهب وهي البورصة العالمية، وسعر صرف الجنيه أمام الدولار، والعرض والطلب.

وأضاف عضو شعبة الذهب، أن المتحكم في البورصة العالمية الأحداث العالمية والاقتصادية من حروب وغيرها، لافتا إلى أنها تشهد حالة من عدم الاستقرار ما بين الارتفاع والهبوط.

وأشار إلى أن السوق المحلي الذي يتحكم في سعر الذهب هو العرض والطلب، والفترة الحالية نشهد تزايد الطلب على الذهب وهو ما أدى لارتفاع سعره.

ونفى عدم توافر الذهب في المحلات، قائلا: “صعب إن حد يروح المحل ميلاقيش ذهب، لكن الذهب موجود، وعندما يكون العرض أقل من الطلب يؤدي لارتفاع السعر”.

وكشف عمرو المغربي، عضو شعبة الذهب، أسعار الذهب، قائلا: سعر عيار 21 سجل 3370 جنيها، وهذا رقم مرتفع مقارنة بالفترة الماضية، لكن هذا يرجع للعرض والطلب في السوق المحلي، مؤكدا أن الذهب هو الملاذ الآمن للحفاظ على قيمة الأموال لذلك يلجأ الجميع لشراء الذهب، لأن الذهب على مر التاريخ لم يسجل أي خسارة.

ووجه رسالة للمواطنين حول شراء الذهب، قائلا: "لو معايا فائض من المال اشتري ذهب حتى لو السعر مرتفع لأن دائما الذهب في زيادة حتى لو حدثت بعض الانخفاضات على مدار العام بيرجع يرتفع لأعلى نقطة وصل لها ويتخطاها".

الذهب أسعار الذهب أسعار الذهب الإعلامية عزة مصطفى أسعار المعدن الأصفر الطلب على الذهب ارتفاع سعر الذهب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

900 جنيه| هزة تضرب أسعار الذهب بمحلات الصاغة.. وعيار 21 مفاجأة

إسعاد يونس أبرزهم| التهاني تتوالى من الفنانين بعيد ميلاد ياسمين عبدالعزيز.. وحقيقة تعليق ريهام حجاج

بعد جدل زواجه السابع.. من هى مريم علاء بعد ظهورها مع حسين فهمي؟

مش بـ 45 ولا 30 جنيها| محافظ الجيزة يحدد سعر السكر رسمياً .. شاهد ماذا حدث؟

ظهور نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم .. اعرف درجاتك

هي من طلبت الطلاق| كواليس جديدة في انفصال العوضي وياسمين.. تفاصيل

سقوط أمطار.. رسالة عاجلة من الأرصاد بشأن طقس الأسبوع المقبل

قرار قضائى عاجل لخروج سما المصرى من السجن.. 19 فبراير

ترشيحاتنا

حزن في البدرشين بعد مصرع 3 غرقا بترعة المريوطية .. صور

وظائف للمهندسين.. الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة يعلن التفاصيل

احذر التعامل الخاطئ مع الدولار .. غرامة 5 ملايين جنيه في انتظارك

كيف يكون القرآن عربيا مبينا وبه كلمات أعجمية؟ واعظ بالأزهر يجيب

الرئيس الفرنسي يدعو لوقف إطلاق نار عاجل في غزة

رسالة عاجلة للمواطنين.. عضو "شعبة الذهب" يفجر مفاجأة عن الأسعار |فيديو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صورة غريبة.. ريم مصطفى تثير ضجة بظهورها| شاهد

بعد تصدرها الترند مع حسين فهمي.. معلومات وصور عن مريم علاء| شاهد

وزير الدفاع يتفقد عددًا من الأنشطة التدريبية لطلبة الكليات العسكرية

بالحجاب.. درة تلفت الأنظار بصورها الجديدة على إنستجرام| شاهد

فيديو

مقابر الأثرياء في مصر.. التربة بمليون جنيه ونصف

دي جميلة أوي .. فيديو مثير من نهال عنبر

وزير الدفاع يتفقد عددًا من الأنشطة التدريبية لطلبة الكليات العسكرية

بعد الطلاق .. منشور مثير من نيشان لـ ياسمين عبد العزيز

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: النجيبان المحفوظان!

دينا يحيى

دينا يحيي تكتب: "صوت وصورة مجتمعنا العاجز"

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 100 يوم على الحرب

عمرو نصار

عمرو نصار يكتب: عن الذكاء الاصطناعي والمستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: التأثير النفسي للحرب على أطفال غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: السموم الفطرية وتأثيرها على إنتاج الألبان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد.. آخر هدايا القدر (3)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لنغادر البلاد معا

اﻟﻤﺰﻳﺪ