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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

توقيع عقد استغلال خام الذهب والمعادن المصاحبة بمنطقة ابومروات بالصحراء الشرقية

صدى البلد

وقع المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية عقد استغلال خام الذهب والمعادن المصاحبة فى منطقة ابومروات بالصحراء الشرقية بين هيئة الثروة المعدنية وشركة أتون مايننج الكندية وذلك بعد تحقيقها كشفاً تجارياً للذهب بمنطقتى حمامة غرب ورودرين الواقعتين بإمتياز ابومروات  فى مساحة حوالى 58 كيلو متر مربع. 

وشارك فى التوقيع كل من الجيولوجى ياسر رمضان رئيس هيئة الثروة المعدنية وتونو فاك المدير التنفيذى لشركة أتون مايننج .

كما شهد المهندس طارق الملا توقيع عقد بين هيئة الثروة المعدنية وشركة  AKH GOLD الإنجليزية للبحث عن الذهب على مساحة 350 كيلو متر مربع بمنطقتى بئر أسل وجبل الميت بالصحراء الشرقية و ذلك فى اطار توسع الشركة الانجليزية فى استثمارات البحث عن الذهب فى مصر بعد فوزها بعدد من المناطق فى المزايدة العالمية للبحث عن الذهب بجولتيها الاولى والثانية.

ووقع العقد رئيس هيئة الثروة المعدنية الجيولوجى ياسر رمضان وجيرارد دى هيرت المدير التنفيذى للشركة الانجليزية.

وأكد الملا عقب التوقيع أن الاصلاحات التى تم تنفيذها فى منظومة عمل قطاع التعدين المصرى ساهمت فى جذب استثمارات الشركات العالمية للبحث عن الذهب والمعادن الثمينة، مشدداً على أهمية الاسراع بعمليات البحث والتنقيب بهدف تحقيق نتائج ايجابية.

وأشاد مسئولو الشركتين بالاستقرار الذى تشهده مصر حالياً والمناخ الاستثمارى الايجابى بعد الاصلاحات التى شهدها قطاع التعدين كحافز مهم للاستثمار مؤكدين على بذل الجهود للاسراع بضخ الاستثمارات والانطلاق بالانشطة.

حضر التوقيع المهندس علاء خشب نائب الوزير للثروة المعدنية والمهندس حسانين محمد رئيس الادارة المركزية لمكتب الوزير والدكتور محمد الباجورى مدير عام الشئون القانونية بوزارة البترول والثروة المعدنية والدكتور أيمن ابراهيم رئيس الادارة المركزية للمناجم والمحاجر بهيئة الثروة المعدنية .

طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية الذهب منطقة ابومروات الصحراء الشرقية

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