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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تشتري ولا تبيع.. خبير اقتصاد يكشف أسعار الذهب خلال 2024

أسعار الذهب
أسعار الذهب

قال الدكتور علي الإدريسي أستاذ الاقتصاد وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، أن اسعار الذهب تتجه نحو الارتفاع، وقد يحدث بعض التقلبات فى سعر الذهب لكن الاتجاه العام فى ٢٠٢٤ هو الارتفاع.

سعر الذهب الآن في مصر

توقيع عقد استغلال خام الذهب والمعادن المصاحبة بمنطقة ابومروات بالصحراء الشرقية

وأضاف "الإدريسي" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن أسعار الذهب عالمياً سوف ترتفع بنحو ٦٪؜ و يتبعها ارتفاع أسعار الذهب فى مصر اضعاف هذا الرقم بسبب زيادة الطلب، التحوط من المخاطر، مواجهة التضخم، الصراعات الجيوسياسية، و تراجع سعر الصرف للجنيه.

 

و لفت أستاذ الاقتصاد، إلى أهمية تنوع المدخرات، ويجب أن يكون الذهب جزءا منها، فهو الملاذ الآمن و من افضل خيارات الادخار للحفاظ على الأموال من اخطار التضخم. 

سعر الذهب في مصر

و استمر سعر الذهب في مصر في الارتفاع وتسجيل مستويات تاريخية جديدة في ظل الأزمات المستمرة في السوق المحلي من ارتفاع في سعر صرف الدولار في السوق الموازي بالإضافة إلى تراجع المعروض من الذهب الخام بسبب عدم الاستقرار حالياً لدى تجار الذهب الخام والكسر.

افتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم الأربعاء عند المستوى 3370 جنيها للجرام ليتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند 3380 جنيها للجرام، بينما قد ارتفع سعر الذهب يوم أمس بمقدار 10 جنيهات حيث اغلق تداولات الأمس عند 3370 جنيها للجرام وكان قد افتتح جلسة الأمس عند المستوى 3360 جنيها للجرام.

 

و خلال جلسة الأمس ارتفع سعر الذهب وسجل أعلى مستوى تاريخي جديد عند 3430 جنيها للجرام قبل أن يبدأ في التصحيح لأسفل وصولاً إلى المستوى 3370 جنيها للجرام، في حين أن بعض التجار حرك سعر الذهب وقت ذروة الارتفاع أمس إلي مستويات 3450 جنيها لأول مرة في التاريخ.

 

جميع الأوضاع الحالية تدعم ارتفاع سعر الذهب المحلي على الرغم من الانخفاض الكبير في سعر الأونصة العالمية الذي نشهده منذ يومين، ولكن العوامل المحلية عوضت هذا التراجع في السعر العالمي بشكل كبير لتدفع الذهب لتسجيل مستويات تاريخية جديدة، وفق تحليل جولد بيليون لحركة السوق المصري.

سعر صرف الدولار

سعر صرف الدولار في السوق الموازي ارتفع لمستويات قياسية بسبب أخبار عن توقف البنوك عن خدمة السحب النقدي أو المشتريات خارج البلاد بسبب شح الدولار، الأمر الذي زاد من المخاوف في الأسواق وزاد من الطلب على الدولار في السوق الموازي.

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