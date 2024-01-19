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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الذهب عيار 21 يسجل مفاجأة اليوم وبشرى سارة بعد اكتشاف منجم كبير

الذهب
الذهب

يبحث الكثير من المواطنين عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، بسبب التغيرات الكبيرة التي شهدتها أسعار الذهب في الفترة الأخيرة.

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أسعار الذهب اليوم الخميس 18 -1-2024 في آخر تحديث

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لأول مرة .. سعر جرام الذهب اليوم يرتفع لـ 4 آلاف جنيه


عرضت قناة العربية مصر تقرير فيديو بعنوان :" باحتياطي استراتيجي 290 ألف طن.. اكتشاف منجم ذهب في منطقة "أبو مروات" بالصحراء الشرقية".

وجاء في التقرير أن وزارة البترول أعلنت، أن هناك اكتشافا جديدا في منطقة امتياز أبو مروات، بالصحراء الشرقية.

وأشارت القناة إلى أن الاكتشاف عبارة عن منجم من الذهب، وأن مستشار وزير التموين لـ شؤون الذهب الدكتور ناجي فرج، قال إن:" المنجم يحتوي على احتياطي استراتيجي، يصل لـ 290 ألف طن من الذهب، وأن هذا الاكتشاف سيكون له مردود إيجابي على الاقتصاد".

عملية إنتاج الذهب من هذا الاكتشاف سيكون في عام 2025
 

وكشف الدكتور ناجي فرج، أن عمليات التنقيب والبحث مستمرة، وأن عملية إنتاج الذهب من هذا الاكتشاف سيكون في عام 2025.

قدمت الإعلامية هند النعساني، تقريرا عن أسعار الذهب اليوم الجمعة 19  يناير 2024، خلال برنامج “صباح البلد”، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، المذاع عبر فضائية “صدى البلد”.

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 3909 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 3420 جنيها.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 2930 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل  27.360 جنيه.
 

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