الاقتصاد سيتعافى.. بشرى سارة بعد اكتشاف منجم ذهب في مصر | شاهد

عرضت قناة العربية مصر تقرير فيديو بعنوان :" باحتياطي استراتيجي 290 ألف طن.. اكتشاف منجم ذهب في منطقة "أبو مروات" بالصحراء الشرقية".

وجاء في التقرير أن وزارة البترول أعلنت، أن هناك اكتشافا جديدا في منطقة امتياز أبو مروات، بالصحراء الشرقية.

وأشارت القناة إلى أن الاكتشاف عبارة عن منجم من الذهب، وأن مستشار وزير التموين لـ شؤون الذهب الدكتور ناجي فرج، قال إن:" المنجم يحتوي على احتياطي استراتيجي، يصل لـ 290 ألف طن من الذهب، وأن هذا الاكتشاف سيكون له مردود إيجابي على الاقتصاد".

عملية إنتاج الذهب من هذا الاكتشاف سيكون في عام 2025

وكشف الدكتور ناجي فرج، أن عمليات التنقيب والبحث مستمرة، وأن عملية إنتاج الذهب من هذا الاكتشاف سيكون في عام 2025.