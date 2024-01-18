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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أسعار الذهب اليوم الخميس 18 -1-2024 في آخر تحديث

الذهب
الذهب

قدمت الإعلامية فاتن عبد المعبود، تقريرا عن أسعار الذهب اليوم الخميس 18 يناير 2024، خلال برنامج “صباح البلد”، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، المذاع عبر فضائية “صدى البلد”.

 

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أسعار الذهب والدولار اليوم الأربعاء في مصر| شاهد

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أخبار التوك شو.. أسعار الذهب والدولار والدواجن.. وحالة الطقس اليوم مفاجأة للجميع

 

ويبحث الكثير من المواطنين عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، وذلك بسبب التغيرات الكبيرة التي شهدتها أسعار الذهب في الفترة الأخيرة.

 

سعر الذهب اليوم

 

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 3883 جنيها للجرام.

 

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 3380 جنيها.

 

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 2897 جنيها للجرام.

 

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 27.040 جنيه.

 

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