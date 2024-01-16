أخبار التوك شو.. أسعار الذهب والدولار والدواجن.. وحالة الطقس اليوم مفاجأة للجميع

تتصدر أسعار الذهب والدولار في الساعات الأخيرة مؤشرات البحث، والكثير يبحث عن أسعار الذهب بعد القبض على إمبراطور الذهب، الذي كان يتحكم في الأسعار بصورة كبيرة وفقًا للتصريحات الخاصة بالقنوات الفضائية.

وخلال هذا التقرير نستعرض أسعار الذهب والدولار، والدواجن وحالة الطقس:

إمبراطور الذهب في قبضة الأمن.. ومفاجأة بسعر الجرام اليوم



عرضت قناة العربية، تقرير فيديو بعنوان :" "إمبراطور الذهب" في قبضة الأمن المصري.. واتهامات له بالتلاعب في السوق بعد ارتفاعات الأسعار القياسية".

وجاء في التقرير أن الأجهزة الأمنية أوقفت واحدا من أكبر تجار الذهب بمصر، ويطلق عليه إمبراطور الذهب، بعد ضبط كميات كبيرة من الذهب، والعملات الأجنبية.

وكشفت القناة أن إمبراطور الذهب، ارتكب مخالفات كثيرة، وتلاعب بسوق الذهب، وأنه أحد المتحكمين في أسعار الذهب بمصر.



وقدمت الإعلامية نهاد سمير، في برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو، عن أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء 16-1-2024.

سعر الذهب اليوم



سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 3760 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 3280 جنيها.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 2820 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 26320 جنيها.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الثلاثاء:

سعر الدولار اليوم

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 30.95 جنيه للبيع، و30.82 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 33.89 جنيه للبيع، و 33.78 جنيه للشراء

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 39.40 جنيه للبيع، و39.27 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 8.24 جنيه للبيع، و8.22 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي 100.68 جنيه للبيع، و100.33 جنيه للشراء

احذروا.. شعبة الدواجن تفجر مفاجأة بشأن الأسعار قبل رمضان



أكد الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، أن هناك تحركا في أسعار الدواجن، وذلك بسبب أعياد الإخوة المسيحيين، وهناك طلب مرتفع بنسبة 10%.

وأضاف رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، خلال تصريحات تلفزيونية، أن السبب في ارتفاع أسعار الدواجن هو ارتفاع أسعار الأعلاف، موضحًا أن سعر الأعلاف وصلت لـ 25 ألفا و24.5 ألف ببعض الشركات.

ولفت إلى أن سعر الكتكوت أيضًا ارتفع، واللقاحات كان بها ارتفاع في الأسعار، فجميع المدخلات لـ الدواجن ارتفعت ولذلك سعر الدواجن ارتفعت في الفترة الأخيرة.

شعبة الدواجن تحذر من ارتفاع الأسعار في رمضان



وأشار إلى أن الارتفاع في أسعار الدواجن سيستمر في الفترة المقبلة، وذلك قبل دخول شهر رمضان، ولذلك علينا ارتفاع نسبة الإنتاج قبل رمضان، لأن الطلب على الدواجن في رمضان يكون أكبر وتصل لـ 25 %.

وطالب بفرض الرقابة على الأسواق، قبل شهر رمضان بشهرين، ويكون هناك ضبط لـ سعر الكتكوت و الاعلاف، ويتم حل مشكلات مربي الدواجن معلقًا :" نحن نحذر من الارتفاعات في رمضان بسبب زيادة الطلب".

عواصف رملية وترابية بهذه المناطق اليوم ومفاجأة لسكان القاهرة



أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن اليوم سيكون هناك تحسن واستقرار في الأحوال الجوية، بعد موجة الأمطار وحالة عدم الاستقرار التي تعرضت لها البلاد أول أمس.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية على قناة المحور، أن البلاد اليوم ستتأثر بمرتفع جوي في طبقات الجو، وأن اليوم لا يوجد فرص سقوط لـ الأمطار.

وتابعت :" أن العظمى على القاهرة اليوم ستكون بين 18 لـ 19 درجة في فترة النهار، وأن اليوم هناك أشعة شمس، ولكن في فترة الليل سيكون هناك انخفاض كبير في درجات الحرارة، تصل في بعض الأماكن لـ 5 درجات".

وأشارت إلى أن هناك محافظات سيكون بها صقيع، وشبورة مائية في الساعات الصباحية ولذلك على الجميع توخي الحذر أثناء الخروج في الصباح، أو المساء.

عواصف رملية وترابية بهذه المناطق اليوم

ولفتت إلى أن اليوم هناك نشاط للرياح بالمناطق الغربية، مثل مطروح وسيوة و الصحراء الغربية، وأن تلك الرياح ستكون مصاحبة لـ عواصف رملية وترابية، ولكن لن تؤثر على القاهرة.

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، اليوم الثلاثاء، طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للدفء على السواحل الشمالية، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء، كما يتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء ومحافظة الوادي الجديد.

وذكرت هيئة الأرصاد، في بيان لها، أنه متوقع وجود شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

كما توقعت هيئة الأرصاد نشاط الرياح على مناطق من غرب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة على فترات متقطعة.

وأضافت أنه متوقع أن تكون حالة البحر المتوسط معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى 2.25 متر، والرياح السطحية جنوبية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى

القاهرة 18 11

العاصمة الإدارية 19 10

6 أكتوبر 18 10

بنهــــا 18 12

دمنهور 19 11

وادي النطرون 19 10

كفر الشيخ 18 11

المنصورة 19 11

الزقازيق 19 12

شبين الكوم 18 12

طنطا 18 12

دمياط 19 12

بورسعيد 20 12

الإسماعيلية 19 11

السويس 19 11

العريش 20 09

رفح 19 09

رأس سدر 20 11

نخل 17 04

كاترين 13 03

الطور 20 13

طابا 18 11

شرم الشيخ 24 15

الاسكندرية 19 11

العلمين الجديدة 18 10

مطروح 19 09

السلوم 19 08

سيوة 18 05

رأس غارب 20 13

الغردقة 23 14

سفاجا 22 13

مرسى علم 23 14

شلاتين 26 16

حلايب 23 18

أبو رماد 25 17

رأس حدربة 23 18

الفيوم 18 10

بني سويف 19 08

المنيا 19 06

أسيوط 18 05

سوهاج 20 07

قنا 22 07

الأقصر 22 08

أسوان 23 09

الوادى الجديد 20 06

أبوسمبل 22 09