إمبراطور الذهب في قبضة الأمن.. ومفاجأة بسعر الجرام اليوم

عرضت قناة العربية، تقرير فيديو بعنوان :" "إمبراطور الذهب" في قبضة الأمن المصري.. واتهامات له بالتلاعب في السوق بعد ارتفاعات الأسعار القياسية".

وجاء في التقرير أن الأجهزة الأمنية أوقفت واحدا من أكبر تجار الذهب بمصر، ويطلق عليه إمبراطور الذهب، بعد ضبط كميات كبيرة من الذهب، والعملات الأجنبية.

وكشفت القناة أن إمبراطور الذهب، ارتكب مخالفات كثيرة، وتلاعب بسوق الذهب، وأنه أحد المتحكمين في أسعار الذهب بمصر.

ويبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، وذلك بسبب تذبذبات الأسعار الكبيرة التي شهدها الذهب في الفترة الأخيرة.

وقدمت الإعلامية نهاد سمير، في برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو، عن أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء 16-1-2024.

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 3760 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 3280 جنيها.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 2820 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 26320 جنيها.