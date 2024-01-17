أسعار الذهب والدولار اليوم الأربعاء في مصر| شاهد

يبحث الكثير من المواطنين عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة؛ وذلك بسبب التغيرات الكبيرة التي شهدتها أسعار الذهب في الفترة الأخيرة.

قدمت الإعلامية هند النعساني، تقريرا عن أسعار الذهب اليوم الأربعاء 17 يناير 2024، خلال برنامج “صباح البلد”، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، المذاع عبر فضائية “صدى البلد”.

سعر الذهب اليوم



سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 3862 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 3380 جنيها.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 2897 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 27.040 جنيه.



استعرضت الإعلامية هند النعساني، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء 17 يناير 2024، وذلك خلال تقديمها برنامج "صباح البلد"، عبر فضائية "صدى البلد".



أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم:



سعر الدولار اليوم

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 30.93 جنيه للبيع، و30.84 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 33.70 جنيه للبيع، و 33.58 جنيه للشراء

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 39.13 جنيه للبيع، و38.99 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 8.24 جنيه للبيع، و8.22 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي 100.54 جنيه للبيع، و100.19 جنيه للشراء .

