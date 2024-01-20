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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات وملفات

700 جنيه| تراجع في أسعار الذهب ..ومفاجأة تنتظر المصريين

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

يتساءل المواطنين دوماً حول مستجدات أسعار الذهب حيث يفضل البعض دائما الاستثمار في الذهب كونه مصدرا آمنا يلائم الجميع، ويتجه الأغلب للاستثمار في العملات الذهبية كأفضل طرق الاستثمار في الذهب بعد شراء السبائك.

مفاجأة في أسعار الذهب

قفزت أسعار الذهب خلال الساعات بالأمس حيث زاد سعر جرام الذهب عيار 24 ليصل إلى مستوى 4000 جنيه لأول مرة في تاريخه، وسط استمرار التوقعات بارتفاع الطلب على الذهب وارتفاع أسعاره، بسبب المخاوف من الآثار السلبية للحرب على غزة أو استمرار ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازي او ارتفاع معدلات التضخم.

وحسب ما جاء على منصة آي صاغة لتداول الذهب والمجوهرات والتي يعمل وفقها محلات الصاغة المحلية في تسعير الذهب لعملية البيع والشراء، فقد ارتفع سعر الذهب عيار 24 أكبر الأعيرة المتداولة في مصر لمستويات تاريخية عند 4085 جنيهًا.

وقد تراجع سعر الذهب اليوم السبت في مصر، إذ سجّل خلالها سعر الجرام عيار 24 ما يزيد على 4100 جنيه على غير المتوقع وهو من أبرز ما يبحث عنه الكثير لشراء السبائك والجنيهات الذهب.

وشهد سعر الذهب اليوم تراجعاً ملحوظاً ليبدأ من نحو 3,480 جنيهًا للبيع للعيار الأشهر في مصر وهو عيار 21 بعد أن سجل 3650 جنيهًا.

 كما شهد سعر الجنيه الذهب تراجعا أيضاً والذي يفضله الكثير للاستثمار من أجل حفظ أموالهم والاستفادة بها، ليبدأ اليوم من 27,840 جنيهاُ للشراء بدون مصنعية.

كما تراجع سعر الذهب اليوم في مصر من عيار 18 ليبدأ الجرام اليوم من 2,983 جنيها للبيع بعد 3111 جنيها للشراء وهو ما يبحث عنه الكثير لشراء بعض أنواع المشغولات.

وسجّل سعر الجنيه الذي يزن 8 جرامات من عيار 24، هبوطا ليبدأ من نحو 28,000 جنيه للشراء بعد 29200 جنيه بفارق يزيد على 1000 جنيه.

700 جنيه انخفاض 

في هذا الصدد قال الدكتور ناجي فرج مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب، إن أسعار الذهب بدأت في الانخفاض ، وحدث تراجعات، وحالياً وصل عيار 21 إلى 3500 ومن المتوقع أن يشهد الذهب المزيد  من التراجعات خلال الفترة القادمة .

وأضاف الدكتور ناجي فرج مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب خلال تصريحات خاصة لــ"صدى البلد" ننصح المواطنين بالتريث وعدم الشراء في ظل هذه الأسعار المرتفعة، لأنه من الممكن أن ينخفض المعدن الأصفر إلى 3000 آلاف وربما أقل ، مشيراً إلى  حدوث ذلك من قبل عندما وصل جرام الذهب إلى 2900 ثم تراجع الى 2100 ومن ثم وصل الى 1900، وبالتالي من المرشح ان يشهد الذهب خلال الفترة المقبلة 700 جنيه انخفاض.

يشار إلى أنه كان قد قال تحليل جولد بيليون إن سعر صرف الدولار في السوق الموازي لعب دور هام ورئيسي في ارتفاع أسعار الذهب بهذا الشكل، فقد ارتفع إلى مستويات تاريخية بسبب شح الدولار وإعلان البنوك عن وقف التعاملات بالبطاقات البنكية خارج مصر، مما زاد من المخاوف في الأسواق.

أما عن أسعار الذهب عالمياً فقد سجلت أمس الجمعة ارتفاع للجلسة الثانية على التوالي ولكنه في طريقه إلى تسجيل أسوأ انخفاض أسبوعي منذ 6 أسابيع، يأتي هذا في ظل ارتفاع مستويات الدولار وعوائد السندات الأمريكية بعد تراجع توقعات خفض الفائدة الأمريكية من قبل الأسواق بعد تصريحات أعضاء الفيدرالي والبيانات الاقتصادية الأفضل من المتوقع.

وسجل الذهب الفوري ارتفاع اليوم بنسبة 0.4% ليسجل اعلى مستوى في جلستين عند 2030 دولار للأونصة بعد أن افتتح جلسة اليوم عند المستوى 2023 دولار للأونصة ليتداول وقت كتابة التقرير عند 2029 دولار للأونصة.

الذهب أسعار الذهب عيار 24 عيار 21 عيار 18 الجنيه الذهب

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