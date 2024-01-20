سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم

أسعار الذهب اليوم .. ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم ليصل إلى مستوى 3500 جنيه، وسط استمرار التوقعات بارتفاع الطلب على الذهب وارتفاع أسعاره، بسبب المخاوف من الآثار السلبية للحرب على غزة أو استمرار ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازي او ارتفاع معدلات التضخم.

أسعار الذهب اليوم السبت 20-1- 2024

سعر الجنيه الذهب

فيما زاد سعر الجنيه الذهب اليوم مسجلا 28000 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 4000 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 يسجل 3500 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 يسجل 3000 جنيه.

أيهما أفضل شهادات الادخار أم الذهب

أكد هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات، أن الاكتشافات في مجال المعادن تصب في مصلحة الاقتصاد القومي للدولة، ويعود بالنفع على الدولة، خاصة بعد وجود شراكات مع عدد من الشركات العالمية.

وقال هاني ميلاد، خلال تصريحات تليفزيونية، أنه يمكن للمواطن استغلال الموارد الخاصة به في الشهادات، لأنه يكون لها عائد شهري، أو الاستثمار في الذهب، لو أراد أن يحقق ربح على المدى الطويل.

سعر جرام الذهب عيار 14

سجل سعر جرام الذهب عيار 14 يسجل 2343 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 12

سجل سعر جرام الذهب عيار 12 نحو 2000 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 9

سجل سعر جرام الذهب عيار 9 نحو 1500 جنيه.

سعر الأونصة 2016 دولارا

معروض من الذهب للبيع

وتابع رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات، أن كثرة الطلب على الذهب هو الذي أدى إلى ارتفاع سعر الذهب، وذلك مع عدم وجود معروض من الذهب للبيع.

إطلاق أول صندوق لإدارة سبائك الذهب في مصر

أطلق صندوق للاستثمار فى الذهب ، ويهدف صندوق سبائك، والذي تم تأسيسه بالشراكة بي إيفولف انفستمنت وبلتون سيكيوريتيز هولدينج،إلى الاستثمار المباشر في الذهب عيار 24 قيراطًا بدرجة نقاء 999.9.

وقالت داليا شفيق، الرئيس التنفيذي لإحدى شركات إدارة صناديق الاستثمار ان الصندوق استثمار يستهدف 10 مليون جنيه من خلال طرح 100 ألف وثيقة، بقيمة اسمية للوثيقة 100 جنيه مصري. وقد قامت الجهات المؤسسة بالاكتتاب في الصندوق بمبلغ 5 ملايين جنيه.

وأضافت ان الهدف الرئيسي من إطلاق الصندوق هو تقديم وسيلة مبتكرة وآمنه للاستثمار في الذهب داخل مصر، في ظل تزايد الطلب العالمي على الاستثمار في الذهب كوسيلة فعالة للتحوط من التضخم وتقلبات أسعار الصرف، بالإضافة إلى توفير فرصة للمستثمرين لتنويع محافظهم الاستثمارية.

ولفتت الى انه لضمان أقصى قدر من الأمان والحماية لأصول الصندوق، يتم التأمين على سبائك الذهب الموجودة داخل الصندوق وتخزينها من قبل شركة إيجي كاش، وهي مؤسسة مالية متخصصة ومملوكة للبنك المركزي المصري.

وأعلنت عن إضافة فئة أصول جديدة إلى قائمة المنتجات الاستثمارية فى السوق المصرى وذلك عن طريق تقديم أداة متميزة للمستثمرين الذين يرغبون في الاستثمار في الذهب بطريقة ميسرة مع ضمان أن الذهب المستثمر فيه على أعلى مستويات النقاء ويتم تخزينه والتأمين عليه بواسطة مؤسسة مالية كبرى".