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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الذهب يتجه لخسارة شهرية وسط ترقب لقرار الفدرالي الأمريكي

صدى البلد

تتجه أسعار الذهب الأربعاء 31 يناير نحو تسجيل أول انخفاض شهري في أربعة أشهر مع تقليص المستثمرين رهاناتهم على تخفيضات سريعة وكبيرة في معدلات الفائدة الأمريكية في ضوء متانة الاقتصاد، وذلك قبيل قرار الفدرالي الأمريكي بشأن السياسة النقدية في وقت لاحق اليوم.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2036.10 دولار للأونصة بعد أن لامس أعلى مستوى في أسبوعين عند 2048.12 دولار في الجلسة السابقة. وانخفضت الأسعار 1.3% منذ بداية الشهر.  

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وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% إلى 2033.30 دولار.            

وتراجعت فرص خفض معدلات الفائدة في مارس آذار إلى 44% من حوالي 90% قبل شهر.

ويتجه مؤشر الدولار لتسجيل أفضل شهر له منذ سبتمبر، بمكاسب تزيد عن 2% حتى الآن في يناير.

أسعار الذهب الدولار العقود الأميركية السياسة النقدية الفدرالي الأميركي خسارة شهرية

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