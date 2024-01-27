عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تباطؤ التضخم في طوكيو دون مستهدف بنك اليابان

صدى البلد

تباطأ معدل التضخم الأساسي في طوكيو دون مستهدف بنك اليابان وعند أقل مستوى في نحو عامين.

ووفقاً للبيانات الصادرة  ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي في العاصمة اليابانية 1.6% في يناير الجاري، وهو مستوى أقل من التوقعات عند 1.9%.

وتعد مستويات التضخم الأساسي في طوكيو للشهر الجاري والتي تستثني تكاليف المواد الغذائية الطازجة لكن تشمل تكاليف الوقود هي الأقل منذ مارس آذار 2022، كما أنها تشكل التباطؤ الثالث على التوالي.

وكان المؤشر قد ارتفع 2.1% في ديسمبر كانون الأول.

لكن في الوقت نفسه، تشير التوقعات إلى أن بنك اليابان سينهي سياسته النقدية بالغة التيسير في مارس آذار المقبل أو أبريل نيسان، بعدما تجاوز معدل التضخم الوطني المستهدف 2% لأكثر من عام.

لكن على الرغم من ذلك، تعهد بنك اليابان بالإبقاء على سياسته النقدية بالغة التيسير والتي يقودها ارتفاع تكاليف المواد الخام وواردات الوقود حتى تصبح ارتفاعات الأسعار مدعومة بالطلب المحلي القوي، والأجور المرتفعة.

وأبقى بنك اليابان على معدلات الفائدة في وقت سابق من هذا الأسبوع دون تغيير عند 0.1-% كما كان متوقعاً، وتمسك كذلك بسياسة التحكم في منحنى العائد التي تحافظ على الحد الأعلى لعائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات عند 1% كرقم مرجعي 

وكانت البيانات الاقتصادية أظهرت الأسبوع الماضي ارتفاع مؤشر  أسعار المستهلكين الأساسي في اليابان 3.1% العام الماضي، عند أكبر مستوى منذ عام 1982.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مع اقتراب رمضان| مفاجأة صادمة فى أسعار الأرز اليوم السبت

عكس التوقعات.. تحرك أسعار الدواجن اليوم السبت |كم يصل سعر الكيلو؟

سعر الدولار اليوم السبت 27-1-2024 أمام الجنيه

مرتب فيتوريا يثير غضب حسام حسن وصدمة حسن شحاتة

مصر تستعد ليوم عاصف.. الأرصاد تحذر من اضطرابات جوية تستمر لأيام

تم الإتفاق..الزمالك يعلن خلال ساعات عن صفقة جديدة مدوية

نزلة برد.. صدمة جديدة تضرب منتخب مصر قبل لقاء الكونغو

قرار عاجل في اتهام مرتضي منصور بسب محمود الخطيب

ترشيحاتنا

فضيحة للجيش الإسرائيلي.. لتلك الأسباب حصدت النيران الصديقة 20% من قتلى تل أبيب بحرب غزة| أكبر نسبة في التاريخ العسكري الحديث

أسعار ام جي RX5 PLUS موديل 2024 الجديدة .. اعرف بكام ؟

بسبب الذكاء الاصطناعي|صور خادشة لمغنية عالمية شهيرة تثير قلقا بـ البيت الأبيض

أردوغان لـ إسرائيل: اصغوا إلى صوت المجتمع الدولي فورا

طيران الاحتلال يقصف عدة مناطق في خان يونس جنوب قطاع غزة

تنجح أم تفشل.. هبوط اليابان على سطح القمر على المحك


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيفية شراء المرطب وواقي الشمس المناسب للبشرة الدهنية.. تفاصيل

للحالات الشديدة.. أهم أدوية علاج الأرق

نشرة المرأة والصحة.. خبير أبراج يكشف مفاجأة عن نتيجة مباراة مصر والكونغو.. صور وضعت ميريهان حسين في مأزق

أصحاب هذه الأبراج يحبون النميمة على أصدقائهم.. احذر منهم

فيديو

تسببوا في ارتفاع أسعاره.. القبض على أكبر محتكرين لسوق الذهب بمصر

ليلى علوي تحتفل بعيد ميلاد ابنها بالتبني

هاجي احتفل معاكم.. ليلى عبد اللطيف تفجر مفاجأة بشأن منتخب مصر بأمم إفريقيا

هزقني في التلفون.. باسم يوسف يكشف تفاصيل مكالمة لا ينساها مع عادل إمام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محكمة العدس ومطعم ٧ أكتوبر

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: المرأة والتنمية المستدامة لصناعة الطيران

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: غزة معركة فى حرب التحرير

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: لماذا يعد تصنيع الألبان ومنتجاتها علمًا وفنًا؟

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الشرطة المصرية.. من مقاومة المحتل إلى صنع الاستقرار

د صابر حارص يكتب: خطورة غياب المعيارية في البحوث العلمية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: اشتعال المدخل الجنوبي للبحر الأحمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

اﻟﻤﺰﻳﺪ