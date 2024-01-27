تباطؤ التضخم في طوكيو دون مستهدف بنك اليابان

تباطأ معدل التضخم الأساسي في طوكيو دون مستهدف بنك اليابان وعند أقل مستوى في نحو عامين.

ووفقاً للبيانات الصادرة ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي في العاصمة اليابانية 1.6% في يناير الجاري، وهو مستوى أقل من التوقعات عند 1.9%.

وتعد مستويات التضخم الأساسي في طوكيو للشهر الجاري والتي تستثني تكاليف المواد الغذائية الطازجة لكن تشمل تكاليف الوقود هي الأقل منذ مارس آذار 2022، كما أنها تشكل التباطؤ الثالث على التوالي.

وكان المؤشر قد ارتفع 2.1% في ديسمبر كانون الأول.

لكن في الوقت نفسه، تشير التوقعات إلى أن بنك اليابان سينهي سياسته النقدية بالغة التيسير في مارس آذار المقبل أو أبريل نيسان، بعدما تجاوز معدل التضخم الوطني المستهدف 2% لأكثر من عام.

لكن على الرغم من ذلك، تعهد بنك اليابان بالإبقاء على سياسته النقدية بالغة التيسير والتي يقودها ارتفاع تكاليف المواد الخام وواردات الوقود حتى تصبح ارتفاعات الأسعار مدعومة بالطلب المحلي القوي، والأجور المرتفعة.

وأبقى بنك اليابان على معدلات الفائدة في وقت سابق من هذا الأسبوع دون تغيير عند 0.1-% كما كان متوقعاً، وتمسك كذلك بسياسة التحكم في منحنى العائد التي تحافظ على الحد الأعلى لعائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات عند 1% كرقم مرجعي

وكانت البيانات الاقتصادية أظهرت الأسبوع الماضي ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي في اليابان 3.1% العام الماضي، عند أكبر مستوى منذ عام 1982.