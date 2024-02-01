800 جنيه|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب..وهذا ثمن عيار 21 الآن

يبحث الآلاف يوميا عن أسعار الذهب في مصر، بعد القفزة الأخيرة واضطراب السوق ، قبل أن يتم وقف التسعير على المنصات المختلفة مجددا أمس، بعد اقتراب سعر الجرام من عيار 24 من 5000 جنيه بالمصنعية ، وقفزة الجنيه الذهب بنحو 800 جنيه خلال ساعات.

وارتبكت سوق الذهب خلال الأيام الماضية ، وتخطى سعر الجرام من عيار 21 4000 جنيه رسميا، بدون مصنعية ، ولكن هذه الأسعار لا تعبر عن قيمة المعدن الأصفر.

أسعار الذهب عيار 21 الآن

ويعتبر سعر الذهب عيار 21 الآن محل اهتمام الكثير والذي يبحث عنه الآلاف يوميا، وشهدت الأسعار ارتفاعا غير مسبوق لتسجل أعلى مستويات في تاريخها محليًا ، وكشف الخبراء ان الأسعار المتداولة لا تعبر عن السعر الحقيقي للمعدن حاليًا.

أسعار الذهب

آخر أسعار الذهب

تحرّك المعدن في محلات الصاغة وتخطى سعر الجرام عيار 24 ، 4570 جنيها بالمصنعية ليقارب 5000 جنيه لأول مرة في تاريخه على بعض المشغولات الذهبية، وهو من أبرز ما يبحث عنه الكثير لشراء السبائك والجنيهات الذهب.

وتحرّك سعر جرام الذهب عيار 21 حينها إلى ما يزيد على 4000 جنيها بدون مصنعية على المشغولات، بعد 2850 جنيها يوم 7 يناير الجاري، ليقفز الجرام بنحو 1200 جنيه خلال أيام من يوم 7 يناير حتى 31 يناير.

أسعار الذهب اليوم عيار 21

سعر الجرام من عيار 21 يُفضله الكثير عند شراء المشغولات للخطوبة والزواج وهو المفضل لدى شريحة كيرة من المشترين ليسجل نحو 4200 جنيه أو يزيد بالمصنعية ، وفقا لأخر تحديث.

أسعار الذهب عيار 18 اليوم

أما سعر الذهب اليوم في مصر من عيار 18 يبدأ الجرام اليوم من 3342 جنيهًا بعد 3304 جنيهات وبعد 3278.5 جنيه، وهو ما يبحث عنه الكثير لشراء بعض أنواع المشغولات عند الزواج.

ويهتم الكثير بالبحث عن أسعار الذهب خاصة سعر عيار 18 اليوم، بدون أي مصنعية أو ضريبة أو دمغة، وبالمصنعية ويُعد من الأعيرة الشهيرة جدًا لشراء المشغولات الذهبية عند الزواج، خاصة "الدبل والخواتم والغوايش" وغيرها.

أسعار الذهب

سعر الذهب اليوم في مصر

وقفز هد سعر الجنيه الذهب في مصر، وهو الذي يُقبل عليه الكثير من أجل الاستثمار، ويرغب الكثيرون في متابعة سعره يومياً سواء للبيع أو الشراء بدون مصنعية وبالمصنعية.

وسجّل سعر الجنيه الذي يزن 8 جرامات من عيار 24، حركة ليبدأ من نحو 32 الف جنيه بعد 31200 جنيها للشراء بفارق 800 جنيه.

سعر الذهب مباشر

وفي هذا التقرير يقدم موقع “صدى البلد” أسعار الذهب بمختلف أعيرته بدون أي مصنعية، مع العلم أن هذه الأسعار قد تتغير على مدار اليوم:

سعر الجرام عيار 24

سعر عيار 24 اليوم الخميس في مصر: 4457 جنيها.

سعر الذهب عيار 21

سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم الخميس : 4000 جنيه للشراء.

سعر الجرام عيار 18

سجّل سعر الجرام عيار 18 اليوم الخميس : 3342 جنيها.

سعر الجرام عيار 14

سجّل سعر الجرام اليوم الخميس عيار 14 للشراء: 2600 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه اليوم الخميس عيار 24 للبيع: 31200 جنيه، والشراء 32000 جنيا.

سعر الذهب عيار 21 بالمصنعية

الراغبون في الشراء يبحثون عن سعر مصنعية الذهب، خاصة مصنعية عيار 21، يكون بنسبة كبيرة بدءًا من 80 وحتى 150 جنيهًا، وقد تبدأ من 6% من سعر الجرام أو يزيد لدى بعض التجّار عند شراء المشغولات الذهبية.