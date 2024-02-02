مفاجأة فى أسعار الذهب بعد قرار رفع الفائدة

تعد أسعار الذهب معلومة اقتصادية هامة يحرص الكثيرون من المواطنين على معرفتها يوميا خاصة الراغبين فى الاستثمار فالمعدن الأصفر أصبح وعاء ادخاري آمن وسط ارتباك الأسعار.

استقرار في أسعار الذهب

ويحرص أيضا الراغبين في شراء الشبكة على معرفة أسعار الذهب خلال التعاملات اليومية فالمعدن الأصفر يشهد خلال تلك الفترة حالة تبخط حاد.

حيث قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.25%، 22.25% و21.75%، على الترتيب.

كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.75%

أسعار الذهب اليوم

فيما بلغت أسعار الذهب اليوم في محلات الصاغة بدون مصنعية شراء كما يلي:-

- سجلت أسعار عيار الذهب 24 نحو 4428 جنيهًا.

- بلغت أسعار عيار الذهب 21 نحو 3875 جنيهًا.

- بلغت أسعار عيار الذهب 18 نحو 3321 جنيهًا.

- سجلت أسعار عيار الذهب 14 عند 2590 جنيهًا.

أسعار الذهب اليوم بيع

- سجلت أسعار جرام الذهب عيار 24 نحو 4371 جنيهًا.

- بلغت أسعار جرام الذهب عيار 21 عند 3825 جنيهًا.

- وصلت أسعار جرام الذهب عيار 18 إلى 3278 جنيهًا.

- سجلت أسعار جرام الذهب عيار 14 نحو 2557 جنيهًا.

- بلغ سعر جنيه الذهب 31000 جنيه

سعر الذهب بالمصنعية

تختلف أسعار الذهب من محل صاغة لآخر بل وتختلف أيضا قيمة المصنعية على حسب المنطقة والمحل حيث تترواح قيمة المصنعية مابين 30 و65 جنيهًا وتتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، بحد أقصي من قيمة الجرام الواحد، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

أسعار الذهب عالميا



على المستوى العالمي سجلت أسعار الذهب، حالة استقرار متأثرة بقوة الدولار بعد أن قاوم مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي فكرة خفض أسعار الفائدة في مارس، لكن المعدن الأصفر حافظ على مكانته مع استمرار تشبث المستثمرين بآمال خفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من العام.

استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2034.50 دولار للأونصة فيما هبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.6 % إلى 2054.30 دولار.

ووفقا لأداة "فيد ووتش" التابعة لـ "سي.إم.إي"، يتوقع المتداولون بنسبة 92 % خفض أسعار الفائدة في مايو.

وأظهرت البيانات أن الوظائف في القطاع الخاص الأميركي ارتفعت أقل بكثير من المتوقع في يناير.

ويترقب المستثمرون تقرير الوظائف غير الزراعية لشهر يناير المقرر صدوره اليوم الجمعة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 1% إلى 22.70 دولار للأونصة فيما هبط البلاتين 1.1 % إلى 908.44 دولار كما نزل البلاديوم 1.2 % إلى 964.76 دولار.