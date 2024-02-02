مفاجآت سارة بشأن أسعار الدولار.. وشعبة الذهب تحذر من الشائعات.. أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو، خلال الساعات الماضية عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا عالميًا، ونستعرض لكم أبرزها من خلال التقرير التالي:

بعد قرار البنك المركزي .. مصطفى بكري يعلن خبرًا عاجلًا بشأن الدولار

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أنه بعد قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة 2%، انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه المصري 2 جنيه، مشيرا إلى أن سعر الدولار انخفض من 67 لـ65.

رئيس موازنة النواب: رفع سعر الفائدة قرار إيجابي للسيطرة على سعر الصرف

قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 2%، إيجابي للسيطرة على سعر الصرف، خاصة أن معدل التضخم متراجع منذ 4 شهور، بعدما انخفض من 40% إلى 34%.

بعد شراء المصريين 57 طنا عام 2023.. شعبة الذهب تحذر من الشائعات

أكد إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات، أن الشائعات المتداولة خلال الفترة الأخيرة، جعلت هناك تدافعا من المواطن على شراء الذهب، مشيرا إلى أن المصريين قاموا بشراء 57 طن ذهب في عام 2023، بسبب تلك الشائعات.

الأرصاد تكشف موعد تحسن أحوال الطقس وارتفاع درجات الحرارة

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن هناك حالة من عدم الاستقرار تشهدها جمهورية مصر العربية منذ بداية الأسبوع، مشيرا إلى أن هناك انخفاضات شديدة في درجات الحرارة، وسقوط أمطار متفاوتة الشدة، مع تساقط حبات الثلج على بعض المناطق، نتيجة تأثرنا بالمنخفض القطبي.

زيارة مرتقبة لرئيس البرازيل إلى مصر | السفير يكشف التفاصيل

أكد السفير باولينو فرانكو، السفير البرازيلي بالقاهرة، أن مسئولي دولته يعتزمون تنظيم كثير من الأحداث في مصر، مشيرا إلى أنه سيكون هناك زيارة للرئيس البرازيلي سيزارو، في يوم 15 من شهر فبراير الجاري.

ضياء رشوان: الشعب الفلسطيني مازال صامدا رغم جرائم الاحتلال

قال الإعلامي ضياء رشوان، إن الشعب الفلسطيني مازال صامدا أمام جرائم جيش الاحتلال على الرغم من تدمير حياته بالكامل، سواء السكن أو المدارس أو المستشفيات أو حتى حياة البشر، وعلى الرغم من كل ذلك مازال الشعب الفلسطيني متمسك بأراضيه رافضا الخروج منها.

نقيب الجزارين يكشف أسباب ارتفاع أسعار اللحوم | فيديو

كشف عادل أبو تيج، نقيب الجزارين، أسباب ارتفاع أسعار اللحوم خلال الفترة الماضية بشكل غير مسبوق، حتى اقترب سعر الكيلو من 400 جنيه.

الأسير الفلسطيني: صفقة التبادل الأمل الوحيد للمعتقلين في سجون الاحتلال.. فيديو

قال عبدالله زغاري، رئيس نادي الأسير الفلسطيني، إن صفقة تبادل الأسرى هي الأمل الوحيد للمعتقلين في سجون الاحتلال.

أشرف زكي معلقا على اعتزال سميرة محسن الفن: أستاذتي ومن رموز المهنة

علق الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية على قرار الفنانة سميره محسن باعتزال الفن، موضحا “كنت تلميذا عندها وأشرفت على رسالة الدكتوراه بتاعتي وقبل المناقشة كنت تعبان وساعدتني فى الإجراءات”.

القيادة المركزية الأمريكية تعلن إسقاط مسيّرتين في خليج عدن والبحر الأحمر

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية إسقاط مسيرتين في خليج عدن والبحر الأحمر، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.