زيارة مرتقبة لرئيس البرازيل إلى مصر | السفير يكشف التفاصيل

أكد السفير باولينو فرانكو، السفير البرازيلي بالقاهرة، أن مسئولي دولته يعتزمون تنظيم كثير من الأحداث في مصر، مشيرا إلى أنه سيكون هناك زيارة للرئيس البرازيلي سيزارو، في يوم 15 من شهر فبراير الجاري.

وقال فرانكو، خلال لقاء له لبرنامج “ًصناع القرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي الدكتور “شادي الزيات”، نعمل على تعزيز العلاقات مع مصر، بكافة النواحي السياسية والاجتماعية والإقتصادية، خاصة بعد ترؤس البرازيل قمة العشرين القادمة، سيتم دعوة مصر لحضور كافة الإجتماعات.

جهود كبيرة من السلطات المصرية

وتابع السفير البرازيلي في القاهرة، أنه توافقنا مع وجهة النظر المصرية في القضية الفلسطينية، مؤكدا أنه كان هناك جهود كبيرة من السلطات المصرية لإخراج الرعايا البرازيليين من قطاع غزة.