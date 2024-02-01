السفير البرازيلي بالقاهرة: 2.4 مليار دولار حجم التبادل التجاري مع مصر

أكد باولينو فرانكو، السفير البرازيلي بالقاهرة، أن مصر والبرازيل، من الدول التي لديها قدرة كبيرة على زيادة حجم التبادل التجاري في الفترات المقبلة، مشيرا إلى أن هناك زيادة في الصادرات المصرية إلى البرازيل وكذلك الصادرات البرازيلية إلى مصر.

وقال فرانكو، خلال لقائه ببرنامج “صناع القرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي الدكتور “شادي الزيات”، إن حجم التبادل التجاري، بين مصر والبرازيل، يبلغ 2.4 مليار دولار، مؤكدا أن هناك علاقة قوية بين البلدين في مختلف المجالات.

توفير العديد من فرص العمل

وتابع السفير البرازيلي بالقاهرة، أن تبادل الاستثمار بين مصر والبرازيل هام، خاصة أنه يعمل على توفير العديد من فرص العمل.