ضياء رشوان: ارتفاعات غير مبررة في الأسعار والبعض يحاول إخفاء السلع

قال الإعلامي ضياء رشوان، إن الجميع مترقب قرار البنك المركزي فيما يتعلق بلجنة السياسات النقدية بشأن رفع الفائدة، منوها بضرورة عدم الانسياق وراء الشائعات التي تؤثر بدورها على الاقتصاد المصري في الفترة الأخيرة.

ارتفاعات غير مبررة في السلع الأساسية

وأضاف "رشوان"، خلال تقديمه برنامج "مصر جديدة" المذاع من خلال قناة "etc"، أن الجميع يشتكي من الارتفاعات غير المبررة في السلع الأساسية، ومحاولة إخفاء بعض السلع ورفع أسعارها بدون أي مبررات على الإطلاق.

واستطرد ضياء رشوان، أن الرئيس السيسي استقبل اليوم بقصر الاتحادية محمد يونس المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، والرئيس السيسي أكد خلال المباحثات على دعم مصر لكافة الجهود الرامية من أجل حماية وحدة الأراضي الليبية، ودعم مؤسسات الدولة لتمكينها من القيام بدورها، مما يحقق مصالح الشعب الليبي الشقيق ويدفع مسار الاستقرار والتنمية في ليبيا.