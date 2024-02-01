رئيس موازنة النواب: رفع سعر الفائدة قرار إيجابي للسيطرة على سعر الصرف

قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 2%، إيجابي للسيطرة على سعر الصرف، خاصة أن معدل التضخم متراجع منذ 4 شهور، بعدما انخفض من 40% إلى 34%.



وأضاف فخري الفقي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، أنه من الممكن أن ينعقد اجتماع استثنائي لتعديل سعر الصرف، من أجل السيطرة على التضخم وإرتفاعات الأسعار.

معدل التضخم

وتابع رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن صندوق النقد يدرس زياة قيمة التمويل لمصر، مؤكدا أن صندوق النقد الدولي في اتفاقه مع مصر يسعى إلى وجود تحرير ومرونة سعر الصرف و ضمانات وتأمينات كافية لانخفاض معدل التضخم.