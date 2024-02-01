الفقي: صندوق النقد يدرس زيادة التمويل الممنوح لمصر لـ 8 مليارات دولار

أكد الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن صندوق النقد الدولي يدرس بجدية زيادة التمويل الممنوح لمصر إلى 6 أو 8 مليارات دولار.



وأضاف "الفقي" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر" الذي يقدمه الإعلامي "شريف عامر" على قناة "إم بي سي مصر" أن صندوق النقد الدولي في اتفاقه مع مصر يسعى إلى وجود تحرير ومرونة سعر الصرف و ضمانات وتأمينات كافية لانخفاض معدل التضخم.



ولفت رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى أن صندوق النقد الدولي يرى أن مصر في حاجة إلى زيادة قيمة قرض الـ 3 مليارات دولار في ظل الظروف الاقتصادية الحالية نتيجة حرب غزة.



وأوضح أن مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور أن تخفيض توقعات النمو للاقتصاد المصري بسبب التوترات الجيوسياسية بالمنطقة الآن ومنها حرب غزة.



وحول الاقتصاد المصري أشار إلى أن صندوق النقد خفض توقعات النمو في الدول المجاورة لغزة والاحتلال الاسرائيلى بسبب حرب غزة ومن بينها اقتصاد مصر الذي تأثر نسبيا بهذه الحرب واصاب قطاعات السياحة والاستثمار الأجنبي نسبيا.



وتابع بأن بعثة صندوق النقد موجودة في مصر لإعادة تقييم الأوضاع الاقتصادية وحاليا يتم العمل مع الحكومة للتشاور فيما يتعلق بالإجراءات التي ستخفض مستويات التضخم وستمكن الاقتصاد من مقاومة الصدمات الخارجية وهناك قدرة للحكومة المصرية على سداد كافة التزاماتها.