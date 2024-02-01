ضياء رشوان: الشعب الفلسطيني مازال صامدا رغم جرائم الاحتلال

قال الإعلامي ضياء رشوان، إن الشعب الفلسطيني مازال صامدا أمام جرائم جيش الاحتلال على الرغم من تدمير حياته بالكامل، سواء السكن أو المدارس أو المستشفيات أو حتى حياة البشر، وعلى الرغم من كل ذلك مازال الشعب الفلسطيني متمسك بأراضيه رافضا الخروج منها.

ضياء رشوان: سكان غزة ينزحون من مكان إلى آخر

وأضاف "رشوان"، خلال تقديمه برنامج "مصر جديدة" المذاع عبر قناة "إي تي سي"، أن سكان قطاع غزة مازالوا ينزحون من مكان إلى آخر، وعادوا إلى عدد من المخيمات البسيطة للغاية، والتي يتوفر فيها الغذاء والدواء بشكل نادر جدا، والحالة الغذائية وصلت إلى أن غزة أصبحت أكثر مكان جوعا وخطرا في العالم، فضلا عن أنه أكثر مكان قتلا للصحفيين في العالم، وأكثر مكان قتلا للنساء والسيدات والأطفال في العالم.

وتابع ضياء رشوان، أن الفلسطينيون يدفعون ثمنا غاليا للتواجد في أراضيهم، وعدد الشهداء وصل لـ 32 ألف شهيد بالمفقودين، وعدد الجرحى يقترب من 70 ألف جريح، فضلا عن تدمير البنية التحتية بالكامل، وغزة دُمرت بالكامل، ومازالت المقاومة الفلسطينية مستمرة، ومقاومة المحتل لها ثمن.

وواصل، أن الأشقاء في فلسطين هم الذين اختاروا المقاومة طوال الوقت، وتلك الحرب ليست هي الأولى إذ أنها السادسة للشعب الفلسطيني فضلا عن انتفاضتين سواء في غزة أو الضفة الغربية.