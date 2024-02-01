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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الأسير الفلسطيني: صفقة التبادل الأمل الوحيد للمعتقلين في سجون الاحتلال.. فيديو

الأسرى
الأسرى

قال عبدالله زغاري، رئيس نادي الأسير الفلسطيني، إن صفقة تبادل الأسرى هي الأمل الوحيد للمعتقلين في سجون الاحتلال.

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وأضاف زغاري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي": "صفقة تبادل الأسرى هي الحل الوحيد أمام جيش الاحتلال بعد فشله في حرب غزة"، لافتا: "قضية الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال هي من أكبر القضايا الإنسانية والسياسية والقانونية".

وأوضح رئيس نادي الأسير الفلسطيني: "الاحتلال الإسرائيلي مازال مستمرا في عمليات الاعتقال بعد عملية الـ7 من أكتوبر"، لافتا: "هناك أكثر من 2 مليون مواطن مشردون داخل قطاع غزة".

الأسرى

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