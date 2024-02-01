الأسير الفلسطيني: صفقة التبادل الأمل الوحيد للمعتقلين في سجون الاحتلال.. فيديو

قال عبدالله زغاري، رئيس نادي الأسير الفلسطيني، إن صفقة تبادل الأسرى هي الأمل الوحيد للمعتقلين في سجون الاحتلال.

وأضاف زغاري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي": "صفقة تبادل الأسرى هي الحل الوحيد أمام جيش الاحتلال بعد فشله في حرب غزة"، لافتا: "قضية الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال هي من أكبر القضايا الإنسانية والسياسية والقانونية".

وأوضح رئيس نادي الأسير الفلسطيني: "الاحتلال الإسرائيلي مازال مستمرا في عمليات الاعتقال بعد عملية الـ7 من أكتوبر"، لافتا: "هناك أكثر من 2 مليون مواطن مشردون داخل قطاع غزة".