مصر كثفت تحركاتها لتحقيق التهدئة..عكاشة: تفعيل صفقة تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل|فيديو

إتمام الهدنة المتفق عليها فى باريس بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية

قال العميد خالد عكاشة مدير المركز المصرى للدراسات الاستراتيجية، إن قادة أجهزة المخابرات المصرية والقطرية والإسرائيلية والأمريكية أنجزوا صفقة هى الأكثر نضجا بشأن غزة، مبينا أن كافة الأطراف أبدوا تجاوبا معها ودعمها على الأرض.



وتابع "عكاشة" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج يحدث فى مصر الذى يقدمه الإعلامى "شريف عامر" المذاع على قناة "إم بى سى مصر" أننا نقف على مسافة قصيرة من إتمام الهدنة المتفق عليها فى باريس بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، منوها أن تصريحات إسرائيل الإعلامية عن غرق الأنفاق كى تعطى صورة مزيفة مع المواصلة لممارسة الكذب على الرأى العام الداخلى إضافة إلى ممارسة الضغوط على طاولة المفاوضات.





وأوضح مدير المركز المصرى للدراسات الاستراتيجية، أن الولايات المتحدة أكثر احتياجا للوصول إلى إتفاقية الهدنة وتبادل المحتجزين والأسرى مؤكدا أن جميع الأطراف تجاوبوا بشكل إيجابي مع الطرح المصري والقطري، إضافة إلى أن هناك حديث عن الضمانة الدولية.



جدير بالذكر أن مصر كثفت تحركاتها لتحقيق التهدئة وإنهاء الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة منذ نحو 4 أشهر ووصل وفد من حركة حماس إلى القاهرة يوم الأربعاء لمناقشة المقترحات التي تم التوصل إليها في اجتماع باريس بحسب تصريحات مصدر مصري قريب من المفاوضات.