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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الحوثيون: الضربات الأمريكية والبريطانية لا تأثير لها ولن تحد من قدراتنا العسكرية

توترات البحر الأحمر
توترات البحر الأحمر

أكد الحوثيون، أن الضربات الأمريكية والبريطانية لا تأثير لها ولن تحد من قدراتنا العسكرية، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

 

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وقال الحوثيون: “سنواصل عملياتنا في البحر الأحمر طالما استمرت الحرب في قطاع غزة”.

 

وأضاف الحوثيون، أن محاولة واشنطن طلب المساعدة من بكين للتوسط من أجل وقف استهدافنا للسفن المرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر تظهر أن الولايات المتحدة وبريطانيا فشلتا في مهمتهما.

 

وفي سياق متصل، بلغ التضخم في سلسلة التوريد ذروته، بسبب أزمة البحر الأحمر والهجمات المستمرة على سفن الشحن من قبل الحوثيين، ما سبّب اضطرابات لطرق التجارة العالمية الرئيسية، وفق ما جاء في أحدث البيانات الصادرة عن منصة Xeneta، لمؤشرات للشحن البحري والجوي. 

 

وأبلغت المنصة CNBC أن الأسعار على الطرق البحرية من آسيا إلى أوروبا والبحر الأبيض المتوسط ​​بدأت في الانخفاض، ولكن طرق التجارة المتجهة إلى الولايات المتحدة تعاني من ارتفاع في الأسعار.

 

ويظهر انخفاض طفيف في متوسط ​​الأسعار قصيرة الأجل لشهر فبراير للحاويات ذات الأربعين قدماً مقارنة بالجولة الأخيرة من الزيادات العامة في الأسعار، التي حددت في 16 يناير.

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