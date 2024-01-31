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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعدة صواريخ .. الحوثيون يستهدفون سفينة تجارية أمريكية

الحوثيون يستهدفون
الحوثيون يستهدفون سفينة تجارية أمريكية

أعلن الحوثيون، اليوم الأربعاء، أن قواتهم البحرية نفذت عملية استهدفت سفينة تجارية أمريكية.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، قال المتحدث العسكري للحوثيين، يحيى سريع، في بيان صادر، إن الغارات استهدفت "السفينة التجارية الأمريكية كول بعدة صواريخ بحرية مناسبة".

وكان الحوثيون أطلقوا عدة صواريخ بحرية مناسبة على المدمرة الأمريكية "يو إس إس جريفلي" في البحر الأحمر.

وأكد الحوثيون في بيان لهم أن “كافة السفن الحربية الأمريكية والبريطانية في البحرين الأحمر والعربي المشاركة في العدوان على بلادنا ضمن بنك أهداف قواتنا وسوف يتم استهدافها ضمن حق الدفاع المشروع عن بلدِنا وشعبِنا وأمتِنا وتأكيدا على استمرار الموقف اليمني المساند لفلسطين”.

وأشار البيان إلى أن الحوثيين مستمرون في منع الملاحة الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة حتى وقف العدوان على غزة وكذلك رفع الحصار.

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