القيادة المركزية الأمريكية تعلن إسقاط مسيّرتين في خليج عدن والبحر الأحمر

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية إسقاط مسيرتين في خليج عدن والبحر الأحمر، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية، إن الحوثيون أطلقوا صاروخين باتجاه سفينة لكنهما سقطا بالبحر.

وفي وقت سابق اليوم، أكد الحوثيون، أن الضربات الأمريكية والبريطانية لا تأثير لها ولن تحد من قدراتنا العسكرية.

وقال الحوثيون: “سنواصل عملياتنا في البحر الأحمر طالما استمرت الحرب في قطاع غزة”.

وأضاف الحوثيون، أن محاولة واشنطن طلب المساعدة من بكين للتوسط من أجل وقف استهدافنا للسفن المرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر تظهر أن الولايات المتحدة وبريطانيا فشلتا في مهمتهما.