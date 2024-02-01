مصطفى بكري: لن نسمح بتكرار مشهد الفوضى من جديد.. والمؤامرات تحيط بالوطن

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن الأزمة الاقتصادية في مصر حدثت نتيجة أزمات عالمية، مشيرا إلى أن الحصار الاقتصادي على مصر له أبعاد سياسية متعلقة برفض مخطط التهجير.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن هناك

ضغوطات إسرائيلية على مصر للموافقة على التهجير، مؤكدا أن الرئيس السيسي استجاب لنداء الشعب بإنقاذ الوطن في 30 يونيو.

وطني بطبعه

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أنه لن نسمح بتكرار مشهد الفوضى من جديد، مؤكدا أن ما حدث في 2011، لن يتكرر، معلقا "المؤامرات تحيط بالوطن من كل الإتجاهات، ولكن عندي يقين في المواطن المصري لأنه وطني بطبعه.