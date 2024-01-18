مصطفى بكري: إجراءات الإصلاح الاقتصادي في 2016 كانت ضرورية

قال الكاتب الصحفي مصطفى بكري، إن مصر تعرضت لظروف اقتصادية صعبة عقب ثورة يناير، مشيرا إلى أن مرحلة الفوضى بعد يناير تسببت في توقف عجلة الإنتاج.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، إن هناك تساؤلات عديدة حول الارتفاع الحنوني لسعر الدولار بالسوق الموازية، مؤكدا أن إجراءات الإصلاح الاقتصادي في 2016 كانت ضرورية .

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن أمريكا قامت بطباعة 9 مليون دولار لتفادي أزمة كورونا، مؤكدا أن الحرب الروسية الأوكرانية أثرت على الأوضاع الإقتصادية بمصر بشكل قوي.



