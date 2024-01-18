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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مصطفى بكري: إجراءات الإصلاح الاقتصادي في 2016 كانت ضرورية

الإعلامي مصطفى بكري
الإعلامي مصطفى بكري

قال الكاتب الصحفي مصطفى بكري، إن مصر تعرضت لظروف اقتصادية صعبة عقب ثورة يناير، مشيرا إلى أن مرحلة الفوضى بعد يناير تسببت في توقف عجلة الإنتاج.

 

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، إن هناك تساؤلات عديدة حول الارتفاع الحنوني لسعر الدولار بالسوق الموازية، مؤكدا أن إجراءات الإصلاح الاقتصادي في 2016 كانت ضرورية .

 

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن أمريكا قامت بطباعة 9 مليون دولار لتفادي أزمة كورونا، مؤكدا أن الحرب الروسية الأوكرانية أثرت على الأوضاع الإقتصادية بمصر بشكل قوي.

 
 

مصطفى بكري ثورة يناير مرحلة الفوضى سعر الدولار الإصلاح الاقتصادى كورونا

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