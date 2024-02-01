الأرصاد تكشف موعد تحسن أحوال الطقس وارتفاع درجات الحرارة

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن هناك حالة من عدم الاستقرار تشهدها جمهورية مصر العربية منذ بداية الأسبوع، مشيرا إلى أن هناك انخفاضات شديدة في درجات الحرارة، وسقوط أمطار متفاوتة الشدة، مع تساقط حبات الثلج على بعض المناطق، نتيجة تأثرنا بالمنخفض القطبي.



وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل الزوايا" مع الإعلامية سارة حازم طه، المُذاع على قناة "أون"، أن المواطن عليه أن يرتدي ملابس ثقيلة لو اضطر للخروج مساء، متابعا: "البالطو نخرجه من الدولاب، ونتغطى كويس خلال النوم حتى لا نتعرض لنزلات البرد".

سقوط الامطار



ولفت إلى أن فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى لازالت قائمة، على أن تقل الأمطار وتصبح من متوسطة إلى خفيفة بعد غدٍ السبت.



وتابع: "منتصف الأسبوع القادم سترتفع شوية درجات الحرارة بمعدل من درجتين لـ4 درجات، ونعود من جديد للأجواء الشتوية التقليدية".