بعد شراء المصريين 57 طنا عام 2023.. شعبة الذهب تحذر من الشائعات

أكد إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات، أن الشائعات المتداولة خلال الفترة الأخيرة، جعلت هناك تدافعا من المواطن على شراء الذهب، مشيرا إلى أن المصريين قاموا بشراء 57 طن ذهب في عام 2023، بسبب تلك الشائعات.

وقال واصف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “كلمة أخيرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، أن الهدف من وراء تدافع المواطنين على شراء الذهب استثماري، مؤكدا أنه لابد من التفكير في الاستفادة من الذهب، بدلا من الهرولة وراء الشائعات.

وتابع رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات، أن “الناس تصدق الشائعات وبتجري على الشراء أملا في تحقيق ربح من وراء الذهب”.