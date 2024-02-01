أشرف زكي معلقا على اعتزال سميرة محسن الفن: أستاذتي ومن رموز المهنة

علق الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية على قرار الفنانة سميره محسن باعتزال الفن، موضحا “كنت تلميذا عندها وأشرفت على رسالة الدكتوراه بتاعتي وقبل المناقشة كنت تعبان وساعدتني فى الإجراءات”.

وأضاف أشرف زكي خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر قناة المحور أن الفنانة سميرة محسن من رموز الفن المصري ولا يوجد كلمة اعتزال عند الفنان حتى آخر نفس في العمر.

نجوم كبار

وتابع نقيب المهن التمثيلية أن نجوم كبار مثل الفنان أحمد السقا وخالد النبوي ورامز جلال ومحمد سعد وأجيال أخرى وفنانون آخرون يكنون كل الاحترام والتقدير للفنانة سميرة محسن بل ويتسابقون في عيد الأم على تهنئتها.

ورد أشرف زكي على تصريحات الفنانة سميرة محسن التي قالت فيها إن الفنان كلما كبر في السن يرخص سعره قائلا: "استحالة أن يرخص سعر الفنانة المصرى كل ما كبر".