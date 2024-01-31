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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

800 جنيه| الذهب يفقد صوابه مجددًا.. والجرام يتجه نحو 5 آلاف

الذهب
الذهب

يبحث العديد عبر محرك جوجل عن سعر الذهب في مصر، مع عودة نشاط السوق مجددا بعد وقف التسعير على المنصات المختلفة لمدة قاربت الأسبوع بعد اضطراب الأسعار لحين هدوء السوق.

وشهد سوق ارتباكا خلال الأيام الماضية سجل خلالها أعلى مستوى في تاريخه محليا، وأسعار لا تعبر عن قيمة المعدن الأصفر، حيث قفزت مجددا ، ليتجه الجرام من عيار 24 نحو  5000 جنيه بقوة بالمصنعية.

الذهب

سعر الذهب عيار 21 الآن

ويعتبر سعر الذهب عيار 21 الآن محل اهتمام الكثير والذي يبحث عنه الآلاف يوميا، وشهدت الأسعار  ارتفاعا غير مسبوق لتسجل أعلى مستويات في تاريخها محليًا عند آخر تسعير الأربعاء 24 يناير ، الأمر الذي أجبر المنصات المختلفة على وقف تحديث الأسعار لحين ضبط السوق ، نظرًا لأن الأسعار المتداولة لا تعبر عن السعر الحقيقي للمعدن حاليًا، ولن مع عودة النشاط قفز السعر مجددا ليكسر حاجز 4 آلاف جنيه رسميا.

آخر أسعار الذهب

تحرّك المعدن في محلات الصاغة وتخطى سعر الجرام عيار 24 ، 4570 جنيها بالمصنعية ليقارب 5000 جنيه لأول مرة في تاريخه على بعض المشغولات الذهبية، وهو من أبرز ما يبحث عنه الكثير لشراء السبائك والجنيهات الذهب، بعد أن سجل اليوم نحو 4457  جنيها.

وتحرّك سعر جرام الذهب عيار 21 حينها إلى ما يزيد على 4000 جنيها بدون مصنعية على المشغولات، بعد 2850 جنيها يوم 7 يناير الجاري، ليقفز الجرام بنحو أكثر من 1150 جنيها خلال أيام من يوم 7 يناير حتى 31 يناير.

سعر الذهب اليوم عيار 21

كما سعر الجرام من عيار 21 الذي يُفضله الكثير عند شراء المشغولات بكافة أنواعها من محلات الصاغة ليسجل نحو 4150 جنيها أو يزيد بالمصنعية ، وفقا لأخر تحديث.

أسعار الذهب عيار 18 اليوم

وقفز سعر الذهب اليوم في مصر من عيار 18 يبدأ الجرام اليوم من 3342 جنيهًا بعد 3304 جنيهات وبعد 3278.5 جنيه، وهو ما يبحث عنه الكثير لشراء بعض أنواع المشغولات عند الزواج.

ويهتم الكثير بالبحث عن أسعار الذهب خاصة سعر عيار 18 اليوم، بدون أي مصنعية أو ضريبة أو دمغة، وبالمصنعية ويُعد من الأعيرة الشهيرة جدًا لشراء المشغولات الذهبية عند الزواج، خاصة "الدبل والخواتم والغوايش" وغيرها.

سعر الذهب اليوم في مصر

كما شهد سعر الجنيه الذهب في مصر، قفزة جنونية وهو الذي يُقبل عليه الكثير من أجل الاستثمار، ويرغب الكثيرون في متابعة سعره يومياً سواء للبيع أو الشراء بدون مصنعية وبالمصنعية.

وسجّل سعر الجنيه الذي يزن 8 جرامات من عيار 24، حركة ليبدأ من نحو 32 الف جنيه بعد 31200 جنيها للشراء بفارق 800 جنيه.

سعر الذهب مباشر

وفي هذا التقرير يقدم موقع “صدى البلد” أسعار الذهب بمختلف أعيرته بدون أي مصنعية، مع العلم أن هذه الأسعار قد تتغير من حين لآخر على مدار اليوم:

سعر الجرام عيار 24

سعر عيار 24 اليوم السبت في مصر: 4457  جنيها.

سعر الذهب عيار 21

سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم الاحد : 4000 جنيه للشراء.

سعر الجرام عيار 18

سجّل سعر الجرام عيار 18 اليوم الأحد : 3342 جنيهات.

سعر الجرام عيار 14

سجّل سعر الجرام اليوم الأحد عيار 14 للشراء: 2600 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه اليوم الأحد عيار 24 للبيع: 31200 جنيه، والشراء 32000 جنيا.

سعر الذهب عيار 21 بالمصنعية

عند شراء المشغولات يهتم الراغبون في الشراء بالتعرف على  سعر مصنعية الذهب، خاصة مصنعية عيار 21، يكون بنسبة كبيرة بدءًا من 80 وحتى 150 جنيهًا، وقد تبدأ من 6% من سعر الجرام أو يزيد لدى بعض التجّار عند شراء المشغولات الذهبية.

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