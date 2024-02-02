«نزل 1000 جنيه»|انهيار أسعار الذهب بعد قرار البنك المركزي.. وعيار 21 مفاجأة

يهتم الآلاف بشكل يومي في مصر بالبحث عن أسعار الذهب في مصر، بعد اضطراب السوق ووصل الأسعار إلى أعلى مستويات في تاريخها في تعاملات الأصفر لدى محلات الصاغة بالمحافظات المختلفة.

وشهد سعر الذهب تراجعا بعد القفزة الأخيرة والتي شهدت اقتراب سعر الجرام من عيار 24، من 5000 جنيه بالمصنعية، ليتراجع إلى نحو 4,371 جنيها فقط بدون مصنعية.

وارتبكت سوق الذهب خلال الأيام الماضية، وتخطى سعر الجرام من عيار 21: 4000 جنيه رسميا، بدون مصنعية، ولكن هذه الأسعار لا تعبر عن قيمة المعدن الأصفر، قبل أن يتراجع اليوم بعد قرار البنك المركزي إلى نحو 3,825 جنيها.

أسعار الذهب

قرار البنك المركزي

قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 1 فبراير 2024 رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.25%، 22.25% و21.75%، على الترتيب.

كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.75%.

أسعار الذهب عيار 21 الآن

سعر الذهب عيار 21 الآن هو ما يبحث عنه غالبية الراغبين في الشراء او البيع يوميا، وشهدت الأسعار ارتفاعا غير مسبوق لتسجل أعلى مستويات في تاريخها محليًا، ولكن تراجع السعر اليوم.

آخر أسعار الذهب

تراجع المعدن في محلات الصاغة ليسجل سعر الجرام عيار 24 ، إلى 4,371 جنيها كأقل سعر للبيع بعد 4570 جنيها بدون مصنعية ، وهو من أبرز ما يبحث عنه الكثير لشراء السبائك والجنيهات الذهب.

وبعد أن تحرّك سعر جرام الذهب عيار 21 حينها إلى ما يزيد على 4000 جنيها بدون مصنعية على المشغولات، تراجع اليوم ليبدأ من 3825 جنيها فقط.

أسعار الذهب اليوم عيار 21

وتراجع سعر الجرام من عيار 21 يُفضله الكثير عند شراء المشغولات للخطوبة والزواج ليسجل نحو 3975 جنيها أو يزيد بالمصنعية، وفقا لأخر تحديث.

أسعار الذهب عيار 18 اليوم

كما تراجع سعر الذهب اليوم في مصر من عيار 18 يبدأ الجرام اليوم من 3,279 جنيها بعد 3442 جنيهًا بعد، وهو ما يبحث عنه الكثير لشراء بعض أنواع المشغولات عند الزواج.

ويهتم الكثير بالبحث عن أسعار الذهب خاصة سعر عيار 18 اليوم، بدون أي مصنعية أو ضريبة أو دمغة، وبالمصنعية ويُعد من الأعيرة الشهيرة جدًا لشراء المشغولات الذهبية عند الزواج، خاصة "الدبل والخواتم والغوايش" وغيرها.

أسعار الذهب

سعر الذهب اليوم في مصر

وتراجع سعر الجنيه الذهب في مصر، وهو الذي يُقبل عليه الكثير من أجل الاستثمار، ويرغب الكثيرون في متابعة سعره يومياً سواء للبيع أو الشراء بدون مصنعية وبالمصنعية.

وسجّل سعر الجنيه الذي يزن 8 جرامات من عيار 24، حركة ليبدأ من نحو 31 ألف جنيه بعد 32 ألف جنيه بفارق 1000 جنيه.

سعر الذهب مباشر

وفي هذا التقرير يقدم موقع “صدى البلد” أسعار الذهب بمختلف أعيرته بدون أي مصنعية، مع العلم أن هذه الأسعار قد تتغير على مدار اليوم:

سعر الجرام عيار 24

سعر عيار 24 اليوم الجمعة في مصر: 4,429 جنيها.

سعر الذهب عيار 21

سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم الجمعة : 3,875 جنيها للشراء و 3,825 جنيها للبيع.

سعر الجرام عيار 18

سجّل سعر الجرام عيار 18 اليوم الجمعة : 3,321 جنيها.

سعر الجرام عيار 14

سجّل سعر الجرام اليوم الجمعة عيار 14 للشراء: 2,583 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه اليوم الجمعة عيار 24 : 30,600 جنيها للبيع و 31,000 جنيه للشراء .

سعر الذهب عيار 21 بالمصنعية

ويهتم الراغبون في الشراء بالتعرف على سعر مصنعية الذهب، خاصة مصنعية عيار 21، قبل الذهاب إلى الشراء ـ ويكون بنسبة كبيرة بدءًا من 80 وحتى 200 جنيه، وقد تبدأ من 6% من سعر الجرام أو يزيد لدى بعض التجّار عند شراء المشغولات الذهبية.