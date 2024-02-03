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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تراجع أسعار الذهب بعد رفع الفائدة .. وعيار 21 يسجل 3800 جنيه

سعر الذهب
سعر الذهب

تراجعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية، خلال تعاملات اليوم السبت، وتزامنًا مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية.

قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب انخفضت بنحو 200 جنيه، عن متوسط أسعار السوق الذي تداوله بعض التجار، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 3800 جنيه.

سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم السبت 3 فبراير 2024

سعر جرام الذهب عيار 18 في مصر اليوم السبت 3-2-2024


في حين ارتفعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية بنسبة 1 % وبقيمة 21 دولارًا خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء أمس الجمعة، بفعل حالة من اليقين بالأسواق حول خفض الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة بداية من مارس المقبل.

أضاف، إمبابي، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 4343 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 3257 جنيهًا، فيما سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2534 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 30400 جنيه.

لفت إمبابى، إلى أن التسريبات حول ضخ سيولة دولارية بالسوق المحلي، نتيجة الاتفاق المبدئي بين مصر وصندوق النقد، والاستثمارات الإماراتية في منطقة رأس الحكمة، أدت إلى تراجع سعر صرف الدولار بالسوق المحلية.

وتوقع إمبابى، أن تشهد أسعار الذهب حالة من التراجع خلال الفترة المقبلة، بفعل حالة الثقة في استقرار الأوضاع الاقتصادية، لاسيما بعد رفع البنك المركزي لأسعار الفائدة، للتغلب على التضخم، وتقليص حجم المعروض النقدي خارج البنوك.

وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 2 % ليصل إلى 21.25%، 22.25% و21.75%، على الترتيب.

اسعار الذهب في السوق المحلي سعر عيار 21 اليوم سعر عيار 24 اليوم مال واعمال سعر عيار 14 اليوم Finance Real Estate

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