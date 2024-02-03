تراجع أسعار الذهب بعد رفع الفائدة .. وعيار 21 يسجل 3800 جنيه

تراجعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية، خلال تعاملات اليوم السبت، وتزامنًا مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية.

قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب انخفضت بنحو 200 جنيه، عن متوسط أسعار السوق الذي تداوله بعض التجار، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 3800 جنيه.



في حين ارتفعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية بنسبة 1 % وبقيمة 21 دولارًا خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء أمس الجمعة، بفعل حالة من اليقين بالأسواق حول خفض الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة بداية من مارس المقبل.

أضاف، إمبابي، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 4343 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 3257 جنيهًا، فيما سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2534 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 30400 جنيه.

لفت إمبابى، إلى أن التسريبات حول ضخ سيولة دولارية بالسوق المحلي، نتيجة الاتفاق المبدئي بين مصر وصندوق النقد، والاستثمارات الإماراتية في منطقة رأس الحكمة، أدت إلى تراجع سعر صرف الدولار بالسوق المحلية.

وتوقع إمبابى، أن تشهد أسعار الذهب حالة من التراجع خلال الفترة المقبلة، بفعل حالة الثقة في استقرار الأوضاع الاقتصادية، لاسيما بعد رفع البنك المركزي لأسعار الفائدة، للتغلب على التضخم، وتقليص حجم المعروض النقدي خارج البنوك.

وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 2 % ليصل إلى 21.25%، 22.25% و21.75%، على الترتيب.