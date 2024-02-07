«آي صاغة»: استقرار أسعار الذهب بالأسواق المحلية وعيار 21 يسجل 3650 جنيهًا

شهدت أسعار الذهب بالأسواق المحلية حالة من الاستقرار خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مع تراجع طفيف للأوقية بالبورصة العالمية، وسط ترقب الأسواق لتصريحات مسؤولي الفيدرالي الأمريكي خلال هذا الأسبوع لتقييم توجهات السياسة النقدية للفيدرالي الأمريكي خلال الفترة المقبلة.



قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتجارة الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب شهدت حالة من الاستقرار خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3650 جنيهًا، في حين تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية بنحو دولارين، لتسجل 2033 دولارًا.



وأضاف، إمبابي، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 4172 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 3129 جنيهًا، فيما سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2434 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 29200 جنيه.



وأوضح، إمبابي، أن أسعار الذهب ارتفعت بنحو 200 جنيه خلال تعاملات أمس الثلاثاء، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3450 جنيهًا، ثم اختتم التعاملات عند مستوى 3650 جنيهًا، في حين تراجعت الأوقية بنحو 8 دولارات، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 2027 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 2035 دولارًا.



وفي سياق متصل، تترقب الأسواق تصريحات بعض مسؤولي مجلس الفيدرالي الأمريكي هذا الأسبوع، بجانب تقرير التضخم المقرر صدوره يوم الثلاثاء المقبل للحصول على مزيد من الأدلة حول سياسة البنك المركزي الأمريكي.