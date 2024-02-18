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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

520 جنيها دفعة واحدة.. تحركات مفاجئة في سعر الذهب بمصر

صدى البلد

تراجعت أسعارالذهب في مصر متأثرة بتراجع سعر الذهب عالميا، حيث هبط سعر جرام الذهب بمتوسط 70 جنيها.

وخسر الجنيه الذهب 520 جنيها اليوم 28.560 جنيها مقارنة بـ  29.080 جنيه الأسبوع الماضي.

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وشهد سعر الأونصة العالمية للذهب انخفاضا خلال الأسبوع الماضي في ظل ارتفاع مستويات الدولار الأمريكي بعد التوقعات المتزايدة أن البنك الفيدرالي لن يلجأ إلى خفض أسعار الفائدة في وقت قريب هذا العام.

 

سعر الذهب عالميا

وانخفض سعر الذهب عالميا اليوم الأحد 18-2-2024 قيمة إلى 2013 دولارا.

وسجل سعر الذهب انخفاضا خلال الأسبوع الماضي بنسبة 0.6% ليفقد 11 دولارا للأونصة، وكان قد سجل أدنى مستوى منذ 3 أشهر خلال الأسبوع عند 1984 دولارا للأونصة.

وبالرغم من هبوط سعر الذهب خلال الأسبوع الماضي تحت المستوى 2000 دولار للأونصة، إلا أنه عند الإغلاق استطاع الذهب تقليص جزء كبير من خسائره ليغلق عند المستوى 2013 دولارا للأونصة، بهذا الإغلاق يكون الذهب نجح في تسجيل إغلاق لـ 12 أسبوعا متتاليا فوق المستوى 2000 دولار للأونصة.

 

 

 

سعر الذهب في مصر 

 تراجعت أسعار الذهب متأثرة بتراجع سعر الذهب عالميا، حيث هبط سعر جرام الذهب  بمتوسط 70 جنيها.

وكانت قد تراجعت  منذ بداية الشهر الجاري بنحو 400 جنيها للجرام الواحد.

وسجّل تداول سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3570 جنيهًا للبيع و3520 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 18  

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 3060 جنيهًا للشراء. 

سعر الذهب عيار 21

وصل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا إلى 3570 جنيهًا للبيع و 3520 جنيهاً للشراء. 

سعر الذهب عيار 24

وعن سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 4080 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم

بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم 28.560 جنيها مقارنة بـ   29.200 جنيه الاسبوع الماضي.

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